San Valentín eleva 6% la importación de flores a EU tras sobrevivir a aranceles de Donald Trump

A pesar de las tensiones comerciales y la política impositiva de la administración de Donald Trump, la importación de flores en Estados Unidos alcanzó un nuevo hito este febrero de 2026. Con un récord de 100 mil toneladas recibidas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), el flujo de este producto creció un 6% en comparación con el año anterior, consolidando a las flores como la principal mercancía extranjera que ingresa por esta terminal para la temporada de San Valentín.

El director general del aeropuerto, Ralph Cutié, explicó que el 91% de las flores que se consumen en todo el país entran por Miami, de las cuales el 50% se redistribuyen vía aérea al resto del territorio estadounidense y Canadá, mientras que el otro 50% se traslada por tierra. Este incremento del 6% ocurre en un escenario complejo, donde los productores de Colombia y Ecuador han tenido que “sobrevivir” a los aranceles impuestos, ajustando sus márgenes de ganancia para no perder competitividad en el mercado norteamericano.

El dinamismo del sector floricultor ha permitido que, por sexto año consecutivo, se reporte un récord anual de mercancía importada. Tan solo en 2025, el Aeropuerto de Miami procesó 3.5 millones de toneladas de carga, un crecimiento del 13.6%. Para este 2026, se prevé que lleguen un total de 400 mil toneladas de flores, confirmando que la demanda de los consumidores por rosas y arreglos florales para el Día del Amor y la Amistad se mantiene firme frente a los retos económicos.

Lee más: Ecuador proyecta caída de ingresos en flores por aranceles de EU

Lee más: Trump amenaza con nuevos aranceles a productos de Latinoamérica

Lee más: Avianca Cargo lidera el transporte de rosas colombianas a Miami

El impacto de los aranceles en la rentabilidad florícola

Aunque el volumen de importación ha crecido, la rentabilidad de los productores sudamericanos enfrenta desafíos significativos. En países como Ecuador, aunque los aviones despegan con más carga que nunca, se proyecta una caída en los ingresos de aproximadamente 6 millones de dólares para esta temporada de San Valentín 2026. Esto se debe a la combinación de factores climáticos y la agresiva política arancelaria que ha sumado gravámenes adicionales al sector.

La industria ha optado por una estrategia de resiliencia: en lugar de trasladar la totalidad del costo de los aranceles (que en algunos casos alcanzan el 10%) al consumidor final, los productores, transportistas y distribuidores han decidido repartir el impacto económico a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto ha permitido que el precio de la docena de rosas en Estados Unidos no se dispare drásticamente, manteniendo así la demanda del público durante este 14 de febrero.

Finalmente, el papel de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es crucial en este proceso. Especialistas agrícolas trabajan a marchas forzadas en el MIA para inspeccionar millones de tallos y asegurar que no ingresen plagas que puedan afectar la agricultura local. Con la mirada puesta en el Día de las Madres en mayo, el sector floricultor espera que las negociaciones diplomáticas logren aliviar la carga fiscal que actualmente pesa sobre una de las industrias más vibrantes del comercio internacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/