Esta es la sanción que enfrenta Lolita Cortés por abandonar La Granja VIP

La actriz y cantante Lola Cortés se ha convertido en el centro de atención mediática tras su sorprendente renuncia el pasado domingo al reality show La Granja VIP, transmitido por TV Azteca. Lola Cortés decidió salir del programa por razones de salud mental, lo que ahora podría traducirse en importantes consecuencias contractuales.

Durante el episodio de la gala, Lola Cortés explicó que su permanencia en el programa se había vuelto insostenible debido a un trastorno de ansiedad que se agravó en los últimos días, lo cual la llevó a pedir abandonar la competencia.

De acuerdo con Adal Ramones, la producción advirtió a la artista de las posibles sanciones al renunciar voluntariamente, incluidas penalizaciones económicas por incumplimiento de contrato.

El monto estimado de la multa que Lola Cortés podría enfrentar asciende a poco más de 900 mil pesos, cifra que circula en redes sociales y medios de espectáculos aunque aún no ha sido confirmada por la producción del reality.

Esta cifra incluiría cláusulas de salida anticipada que forman parte del contrato estándar de participantes en formatos de telerrealidad como La Granja VIP. Pese al impacto mediático, el programa continúa su curso.

En su declaración final, en entrevista ante medios de comunicación, Lola Cortés señaló que su decisión no descalificaba su carrera de décadas, sino que representaba una pausa necesaria para cuidar de sí misma.

Mientras los fanáticos del reality y el público general siguen atentos al desenlace, la actriz se retira momentáneamente del ojo público, con la incertidumbre de una posible sanción económica y la certeza de haber puesto su bienestar por encima del espectáculo.