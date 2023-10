Sandra Cuevas dejaría alianza si no la toman en cuenta en el proceso

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó que las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD la quieren excluir del proceso interno para elegir candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno.

En un mensaje a medios, detalló que pudo saber que la alianza únicamente tomará en cuenta a dos perfiles de cada partido, lo cual la excluiría, por lo que invitó a las dirigencias a no dejarla fuera de la jugada, pues si lo hacen se rompería toda relación, y se vería obligada a revelar expedientes de algunos integrantes de oposición.

“Si no hay un acuerdo, sino hay un respeto, sino hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento, y por supuesto que sí saldría yo de la alianza, porque no podemos estar en un lugar a donde te suman para lo malo, en donde te ponen a pelearte con todo mundo, en donde puse a mi familia en riesgo y me puse en riesgo yo… y ahora no te toman en cuenta, son los mismos de siempre”, expuso.