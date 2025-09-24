Familias de Santa Anita podrán iniciar trámite de regularización de predios

Con el objetivo de impulsar un desarrollo urbano ordenado y otorgar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, el XV Ayuntamiento de Los Cabos convoca a las y los posesionarios de predios rústicos y suburbanos en Santa Anita a iniciar su proceso de regularización.

El secretario general, Alberto Rentería Santana, informó que este ordenamiento atiende un rezago histórico y permitirá que las familias de los sectores INVI, Mesa de Santa Anita y otras demarcaciones acrediten legalmente su propiedad.

Explicó que, al regularizar la tenencia de la tierra, las y los beneficiarios podrán acceder a programas de gobierno, así como a créditos hipotecarios de Fovissste e Infonavit. Detalló que, a través de Cabildo, se establecieron áreas de donación para uso comunitario, contemplando espacios habitacionales, comerciales, deportivos, áreas verdes e infraestructura urbana.

Rentería Santana destacó que estas acciones reflejan la voluntad del alcalde Christian Agúndez de garantizar el derecho a una vivienda digna y segura para las familias de Los Cabos, en coordinación con los representantes jurídicos del promovente y de la inmobiliaria Altos de Santa Anita.

Las y los interesados pueden acudir a las ventanillas en Plaza Arámburo, local 2, colonia Santa Rosa, San José del Cabo, en horario de oficina. A partir de este jueves 25 de septiembre, representantes de la inmobiliaria realizarán visitas domiciliarias para notificar e informar sobre el trámite.

Para mayor información, están disponibles los números de WhatsApp (624) 128 9396 y de oficina (624) 120 1262.