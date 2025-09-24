Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Familias de Santa Anita podrán iniciar trámite de regularización de predios

El Ayuntamiento de Los Cabos anunció el inicio del trámite de regularización de predios en Santa Anita. El proceso beneficiará a familias de la zona, quienes podrán acceder a programas de vivienda y créditos hipotecarios.
Daniela Lara
24 septiembre, 2025
Invita Ayuntamiento de Los Cabos a familias de Santa Anita a iniciar trámite de regularización de predios

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el objetivo de impulsar un desarrollo urbano ordenado y otorgar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, el XV Ayuntamiento de Los Cabos convoca a las y los posesionarios de predios rústicos y suburbanos en Santa Anita a iniciar su proceso de regularización.

El secretario general, Alberto Rentería Santana, informó que este ordenamiento atiende un rezago histórico y permitirá que las familias de los sectores INVI, Mesa de Santa Anita y otras demarcaciones acrediten legalmente su propiedad.

Explicó que, al regularizar la tenencia de la tierra, las y los beneficiarios podrán acceder a programas de gobierno, así como a créditos hipotecarios de Fovissste e Infonavit. Detalló que, a través de Cabildo, se establecieron áreas de donación para uso comunitario, contemplando espacios habitacionales, comerciales, deportivos, áreas verdes e infraestructura urbana.

Rentería Santana destacó que estas acciones reflejan la voluntad del alcalde Christian Agúndez de garantizar el derecho a una vivienda digna y segura para las familias de Los Cabos, en coordinación con los representantes jurídicos del promovente y de la inmobiliaria Altos de Santa Anita.

Las y los interesados pueden acudir a las ventanillas en Plaza Arámburo, local 2, colonia Santa Rosa, San José del Cabo, en horario de oficina. A partir de este jueves 25 de septiembre, representantes de la inmobiliaria realizarán visitas domiciliarias para notificar e informar sobre el trámite.

Para mayor información, están disponibles los números de WhatsApp (624) 128 9396 y de oficina (624) 120 1262.

