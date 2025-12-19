Santa Clause visita hospital en Nuevo León para desear Felíz naviadad a los pequeños internos

Pequeños pacientes vivióeron de manera especial en Nuevo León con la realización de Navidad en las alturas, un evento que llevó momentos de alegría y esperanza a pacientes y familiares del Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad, donde personajes caracterizados como Santa Claus y superhéroes sorprendieron a los asistentes.

Durante la jornada, autoridades estatales repartieron regalos a niños y niñas hospitalizados en los pisos de pediatría y en las salas de espera, así como a quienes siguieron el espectáculo desde el exterior del inmueble, generando un ambiente de cercanía y ánimo entre las familias.

Como parte del programa, Santa Claus y superhéroes descendieron por los vitrales del hospital, acción que permitió a los menores vivir un momento de emoción y diversión, consolidando una tradición que año con año cobra mayor relevancia entre pacientes y personal médico.

Leer más: Casi cinco millones de turistas viajarían por México en vacaciones de Navidad y Año Nuevo En su octava edición, Navidad en las alturas se consolidó como uno de los eventos más esperados dentro del hospital, al integrar un recorrido acompañado de villancicos , decoraciones temáticas y dinámicas con el personal, con el objetivo de reforzar el sentido de comunidad.

La organización del evento fue posible gracias al apoyo de diversas empresas y asociaciones, así como del personal de los Servicios de Salud de Nuevo León, quienes contribuyeron con donaciones para la entrega de obsequios y la realización de las actividades festivas.