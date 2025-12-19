Santa Clause visita hospital en Nuevo León para desear Felíz naviadad a los pequeños internos
Pequeños pacientes vivióeron de manera especial en Nuevo León con la realización de Navidad en las alturas, un evento que llevó momentos de alegría y esperanza a pacientes y familiares del Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad, donde personajes caracterizados como Santa Claus y superhéroes sorprendieron a los asistentes.
Durante la jornada, autoridades estatales repartieron regalos a niños y niñas hospitalizados en los pisos de pediatría y en las salas de espera, así como a quienes siguieron el espectáculo desde el exterior del inmueble, generando un ambiente de cercanía y ánimo entre las familias.
Como parte del programa, Santa Claus y superhéroes descendieron por los vitrales del hospital, acción que permitió a los menores vivir un momento de emoción y diversión, consolidando una tradición que año con año cobra mayor relevancia entre pacientes y personal médico.
-
Leer más: Casi cinco millones de turistas viajarían por México en vacaciones de Navidad y Año Nuevo
En su octava edición, Navidad en las alturas se consolidó como uno de los eventos más esperados dentro del hospital, al integrar un recorrido acompañado de villancicos, decoraciones temáticas y dinámicas con el personal, con el objetivo de reforzar el sentido de comunidad.
La organización del evento fue posible gracias al apoyo de diversas empresas y asociaciones, así como del personal de los Servicios de Salud de Nuevo León, quienes contribuyeron con donaciones para la entrega de obsequios y la realización de las actividades festivas.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO