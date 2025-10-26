Santa Fe Klan pide a alcaldesa de Guanajuato que atienda al pueblo y a lo deje hacer fiesta a San Juditas

“El 28 de octubre voy hacer un baile por la fiesta de San Juditas aqui en mi barrio entrada gratis” fue la invitación que el pasado martes lanzó en sus redes sociales el cantanta Santa Fe Klan.

En el mensaje el cantante también solicitó algunos donativos para la gente de la colonia Santa Fe y el resto de la comunidad de la capital de Guanajuato que carece de lo básico: “tirenme paro de traer un apoyo para la gente necesitada medicina, ropa, juguetes, despensa o cualquier apoyo que puedan traer”, escribió.

Pero esta invitación al evento no fue del agrado del Ayuntamiento de Guanajuato, pues la alcaldesa Samantha Smith ha reclamado que el cantante Santa Fe Klan no ha tramitado el permiso pertinente para poder desarrollar la fiesta el próximo martes 28 de octubre, día de San Judas Tadeo.

La respuesta de Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, no se hizo esperar y mediante sus redes sociales ha respondido a la presidenta muncipal:

“Ni ami mamá le pido permiso pa hacer los bailes en el barrio ya mero que le voy a pedir chance ala doña está”, respindió Santa Fe Klan este viernes en sus redes.

El cantante también lanzó un fuerte mensaje y reclamo a la presidente municipal Samantha Smith sobre las labores que debería de estar realizando para atender las necesidades reales a las que diariamente se enfrentan los guanajuatenses:

“También hay muchas quejas de que el hospital no sirve, de que en las comunidades no hay luz ni agua, los niños del barrio tienen hambre y no hay trabajo. Esas llamadas son las que debe atender…

“Usted a lo suyo doña, si no hace algo usted por guanajuato lo voy hacer yo. Cada que hacemos bailes hacemos que la gente del barrio gane dinero, tiendas, hoteles, taxis, comerciantes, policías etc”, refirió el cantante.

Cabe destacar que la invitación de Santa Fe Klan a la festa de San Judas Tadeo ha sumado 27 mil reacciones positivas, mientras que la contestación y reclamo a la presidenta muncipal de Guanajuato tiene cerca de 57 mil reacciones positivas en redes sociales y más de 2 mil 200 comentarios mediante los cuales se le brinda apoyo y reclaman la falta de apoyos por parte del gobierno de Samanta Smith.