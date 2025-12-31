Santa Fe Klan invita a sus seguidores a celebrar el Año Nuevo en Guanajuato con fiesta gratuita

El rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan anunció este miércoles una fiesta de Año Nuevo totalmente gratuita en su natal Guanajuato, donde ofrecerá comida y música para celebrar la llegada del 2026 junto a sus seguidores y vecinos de la colonia Santa Fe.

A través de sus redes sociales, el intérprete de hip-hop detalló que la celebración comenzará a las 17:00 horas del 31 de diciembre, frente a su casa, e incluirá tamales y pozole sin costo, con la idea de que quienes asistan puedan traer otros alimentos para compartir durante la cena de Año Nuevo.

La invitación de Santa Fe Klan ha generado expectación entre residentes de Guanajuato y seguidores del artista, quienes ya han respondido en redes sociales con comentarios de agradecimiento por la oportunidad de convivir y despedir el año en un ambiente festivo abierto al público.

Además de la cena, Santa Fe Klan aseguró que el festejo incluirá música en vivo para recibir el año bailando cumbia. El programa contempla presentaciones de Sonido Charly, La Cumbita y Los Hijos del Kiss, entre otros grupos que animarán la velada comunitaria.

Este tipo de eventos gratuitos no son nuevos para Santa Fe Klan. En diciembre, el rapero también organizó otras reuniones populares en la misma colonia con motivo de su cumpleaños y del Día de la Virgen de Guadalupe, encuentros que fomentan la convivencia entre artistas, vecinos y seguidores.

Retos y polémica local

Aunque la convocatoria ha sido bien recibida por muchos, en ocasiones anteriores eventos organizados por Santa Fe Klan en espacios públicos han generado debate sobre permisos y regulación por parte de autoridades municipales. Las autoridades locales han señalado la importancia de contar con permisos oficiales para eventos masivos, aunque el artista ha manifestado que continuará promoviendo este tipo de actividades en su comunidad.

La fiesta de Año Nuevo de Santa Fe Klan en Guanajuato promete ser uno de los principales puntos de encuentro para recibir el 2026 con comida, música y una celebración abierta al público.

