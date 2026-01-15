Santa Rosalía aporta su voz en la Ley de Personas Autistas BCS 2025-2026

Santa Rosalía fue sede de una jornada consultiva para la construcción de la Ley de Personas Autistas BCS 2025-2026. En este encuentro participaron familiares, especialistas, docentes, personas autistas y organizaciones civiles, quienes compartieron experiencias y propuestas para fortalecer el proyecto legislativo.

El diputado Martín Escogido Flores destacó que este proceso representa una oportunidad histórica. “La Ley de Personas Autistas BCS 2025-2026 se construye desde el territorio. Escuchar a quienes viven el espectro autista permite elaborar una ley con impacto duradero”, afirmó.

Durante la jornada, realizada el miércoles 14 de enero, se recibieron testimonios valiosos que evidenciaron la urgencia de contar con un marco jurídico que garantice derechos, acceso a servicios y acompañamiento integral. También se destacó la importancia de incluir una visión transversal de inclusión en todos los espacios públicos y comunitarios.

LEE MÁS: Congreso de BCS propone suspensión preventiva en casos de violencia contra NNA

La diputada Dalia Collins reconoció la participación activa de los asistentes y señaló que su presencia confirma que la Ley de Personas Autistas BCS 2025-2026 es un tema prioritario para las familias de Baja California Sur.

Este proceso refuerza el compromiso de la legislatura por garantizar la atención y derechos de las personas autistas, promoviendo la inclusión y la participación ciudadana en la creación de políticas públicas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO