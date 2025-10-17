Equipo Santana captura marlín negro de 424 libras y lidera el torneo Bisbee’s Los Cabos Offshore

El torneo de pesca deportiva Bisbee’s Los Cabos Offshore 2025 continúa avanzando con grandes expectativas y espectaculares capturas. En su tercera jornada, el equipo Santana se posiciona como líder tras capturar un marlín negro de 424 libras, la pieza más pesada registrada hasta el momento en la competencia.

La captura, que ocurrió durante el segundo día de actividades, fue inscrita en todas las categorías de apuestas, lo que permitió al equipo obtener un premio acumulado de 1 millón 265 mil dólares, según informó Clicerio Mercado, coordinador de los torneos Bisbee’s en México.

“El jueves no hubo dorado, pero sí un atún de 85 libras, un marlín de 314 libras y el de 424 que estaba en todas las apuestas y se llevó 1,265,000 dólares”, declaró Mercado.

Durante la jornada inaugural del miércoles, predominó la pesca de atún, con un ejemplar ganador de 290 libras, además de un dorado de 43 libras. No se registraron capturas de marlín ese día.

Con una participación récord de 138 embarcaciones registradas y una bolsa en premios superior a los 3.8 millones de dólares, el Bisbee’s Los Cabos Offshore se consolida como uno de los eventos más relevantes del calendario internacional de pesca deportiva.

El clima ha favorecido la actividad en altamar, lo que genera expectativas positivas para el cierre del torneo este fin de semana, así como para el arranque del Bisbee’s Black and Blue, que se celebrará la próxima semana en el mismo destino.

Hasta ahora, 90 embarcaciones se encuentran inscritas para el Bisbee’s Black and Blue 2025, el torneo con mayor bolsa de premios del mundo, que este año se estima superará los 5 millones de dólares.

El Bisbee’s Los Cabos Offshore 2025 continúa este viernes con nuevas oportunidades para que los equipos participantes —provenientes de distintos países— logren capturas que modifiquen el marcador y se repartan los cuantiosos premios en juego.