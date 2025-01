Con su fotografía, Santiago Arau busca apoyar la conservación del medioambiente en BCS

Santiago Arau, fotógrafo mexicano, ha dedicado su carrera a capturar impresionantes imágenes aéreas que muestran los ecosistemas más emblemáticos de la región. A lo largo de los años, ha colaborado con diversas organizaciones y programas, como Azul Pacífico, una iniciativa de conservación ambiental sin fines de lucro, que promueve la protección del medio ambiente a través de distintas expresiones artísticas. Este programa cuenta con el apoyo de diversas instituciones como Fundación Pablo, Hotel El Ganzo y La Comunidad de La Playa Centro Comunitario.

Arau destaca que la biodiversidad de México es vasta y ofrece paisajes únicos. Aunque no tiene un lugar específico que prefiera para fotografiar, menciona que Baja California Sur es, sin duda, uno de sus destinos favoritos, debido a sus impresionantes formaciones naturales y la rica biodiversidad que alberga.

“Cuando me preguntan cual es mi lugar favorito de la república méxicana, suelo contestar que no tengo lugares favoritos. Secretamente uno de mis lugares favoritos es la Baja, que para las personas que hemos estado aquí, los contrastes del dorado de la tierra, las formaciones naturales y la biodiversidad que tiene lo hace uno de los lugares más fascinantes para fotografiar”.

El fotógrafo comentó que la principal motivación detrás de su trabajo es que cada una de sus fotografías contribuya a la conservación del medio ambiente. A lo largo de su participación en distintos programas, ha experimentado la satisfacción de poder apoyar causas medioambientales.

“La idea es que con nuestra fotografía se pueda compartir, y que se pueda generar algún tipo de recurso para la conservación. Es una buena idea y es muy atinada la invitación que me hicieron. Me siento muy afortunado de que las fotografías puedan ser compradas. Sabemos que el trabajo de los artistas es muy complicado de vender, pero me llena de satisfacción que este dinero se pueda utilizar para estas organizaciones”.