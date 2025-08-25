Santiago celebra 304 años de historia con fiesta cultural y tradicional

Con un programa cultural que incluyó talleres, exposiciones, presentaciones artísticas y la tradicional coronación de la Reina Pericú 2025, la comunidad de Santiago conmemoró los 304 años de la Fundación de su Misión, en un evento encabezado por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, presidido por Christian Agúndez Gómez.

La ceremonia fue organizada por la delegación local en coordinación con el área de Desarrollo Social, donde participaron el director general Carlos Castro, la delegada Aracely Cota Ruíz, el séptimo regidor Ali Flores Ramírez, ex delegadas y delegados, así como miembros representativos de la comunidad.

Carlos Castro destacó que estas festividades son fundamentales para la identidad de las familias, ya que

“representan décadas de historia y tradición que han dado forma a Santiago, y son la oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan sus orígenes y los hechos que marcaron su transformación”.

Cultura, arte y reconocimiento a la comunidad

Las actividades se desarrollaron en distintos puntos de la delegación, principalmente en la Casa de la Cultura, donde se impartieron talleres, se realizaron presentaciones editoriales, murales, exposiciones fotográficas y un espacio para que productores locales ofrecieran sus artesanías.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos a mujeres forjadoras, quienes han jugado un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de Santiago.

El programa cerró con un elenco artístico y cultural que reunió a familias y visitantes, en un ambiente de seguridad y orden garantizado por las autoridades municipales.

