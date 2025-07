Santiago González queda fuera en semifinales del Abierto de Los Cabos 2025

El tenista mexicano Santiago González fue eliminado en las semifinales del Abierto de Los Cabos 2025, tras caer en dobles junto a su compañero, el estadounidense Austin Krajicek, frente a la dupla de Estados Unidos, Robert Cash y James Tracy.

El equipo González-Krajicek, que venía mostrando un buen desempeño en la temporada de dobles ATP, no logró consolidar su juego en los momentos clave. Luego de dividir los dos primeros sets, la definición llegó en el súper tie break, donde cometieron errores importantes, especialmente en el servicio y en las voleas.

El marcador final del desempate fue 5-10, lo que selló su eliminación del torneo.

“Ellos tuvieron un buen primer set, ya nosotros fuimos mejores en el segundo. En el tie break tuvimos dobles faltas y voleas que se convirtieron en errores no forzados. En estos desempates no puedes dar tanta ventaja. Es una lástima no poder avanzar”, expresó González tras el partido.