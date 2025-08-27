Santiago, el peregrino guadalupano, está en La Paz y se prepara para llegar a Los Cabos

¡Ya falta poco Santiago! El peregrino guadalupano que ha pedaleado su bicicleta desde Quintana Roo con el objetivo de llegar a Los Cabos, Baja California Sur, está a punto de cumplir con la mitad de su manda que ofreció a la “Morenita del Tepeyac” en agradecimiento por la sanación de su mamá. Ahora, le falta el regreso.

A las 4:53 de la tarde de este martes Santiago Caamal Beh ingresó al Santuario de la Virgen de Guadalupe de La Paz, Baja California Sur, acompañado de un grupo de ciclistas y socorristas de grupo Calafia, quienes lo esperaron al ingreso de la ciudad, lo guiaron hasta el templo y le darán posada en sus instalaciones en la colonia Camino Real.

Durante varios minutos, la Virgen de Guadalupe que el peregrino Santiago carga en su espalda estuvo en el altar del Santuario y hasta ella llegaron decenas de personas, niños y adultos, para tomarte alguna fotografía, hacerle alguna plegaria o plasmarle su agradecimiento por algún milagro recibido.

Santiago, como era de esperarse, no pasó desapercibido. Las personas también se acercaron con él para pedirle alguna fotografía, emitirles bellas palabras de aliento y admiración. Otros, le entregaron presentes esperando que le sea de ayuda durante el resto de viaje rumbo a Los Cabos y su regreso hasta Quintana Roo, el cual de nueva cuenta realizará pedaleando su bicicleta.

¿Cuándo y a dónde llegará el peregrino Santiago a Los Cabos, BCS?

Este miércoles, el ciclista pernoctará en Pescadero y será el medio día del próximo jueves 28 de agosto cuando Santiago, el peregrino guadalupano, llegué al Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, según lo planeado.

Ahí, el fiel católico agradecerá el cumplir 33 años con buena salud y convivirá con algunos fieles, descansará algunas horas, para posteriormente prepararse para reanudar su camino, pero ahora de regreso a casa para abrazar de nuevo a su mamá, por quien realiza esta manda.

Quienes gusten, pueden llevarle a Santiago algún alimento, bebidas hidratantes, ofrecerle posada, algún donativo o palabras de aliento que le ayuden en su viaje de retorno hasta su comunidad en Tixcacal Guardia, Quintana Roo, ya que estos son los únicos recursos con los que él ha estado subsistiendo a lo largo de su peregrinar.

Santiago pedaleará de nuevo su bicicleta desde BCS hasta Quintana Roo

Santiago Caamal Beh señaló a Tribuna de México que su retorno a Quintana Roo será por la misma ruta que le permitió llegar a Baja California Sur, pues asegura que a su paso fue muy bien recibido por los mexicanos y espera de nuevo contar con el apoyo de cada uno de ellos.

La llegada de Santiago a su comunidad Tixcacal Guardia, Quintana Roo, está prevista para el 12 de diciembre “Día de la Virgen de Guadalupe”, fecha en la que espera poder celebrar en grande a su querida “Morenita del Tepeyac“, quien le hizo el milagro de sanar de las piernas de su mamá y a la que ahora ha prometido construirle una hermosa capilla.