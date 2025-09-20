Santiago El Peregrino, a pocos kilómetros de llegar a Tijuana; en su regreso a casa

Santiago Caamal, conocido como el Peregrino, actualmente se encuentra a solo 80 kilómetros de llegar a Tijuana, un paso clave en su viaje hacia Tixcacal Guardia, Quintana Roo. Con 5 mil kilómetros aún por delante, su odisea espiritual inspira a miles que siguen su camino con admiración.

En una entrevista exclusiva con CPS Noticias, Caamal expresó su gratitud a quienes lo respaldan. Afirmó que no tiene nada más que decirle a la gente más que gracias por brindarle fuerzas, destacando cómo el apoyo de comunidades y desconocidos lo impulsa a enfrentar los retos de su travesía.

Su asentamiento en Tijuana

Santiago planea llegar alrededor de las 12:00 horas del día a la Iglesia 3 de Octubre en Tijuana, un lugar que le ofrecerá un merecido descanso y en donde podrán llegar apoyos por parte de la ciudadanía.

En Tijuana, Caamal espera encontrar nuevas historias de apoyo. Durante su trayecto, comunidades locales le han ofrecido alimentos, agua y palabras de aliento, elementos que considera esenciales para continuar.

LEER MÁS: Alerta de Simulacro Nacional desata ola de memes en México

¿Quién es Santiago El Peregrino?

Santiago Caamal Beh, originario de la comunidad maya de Tixcacal Guardia en Quintana Roo, inició su peregrinaje el 12 de junio de este año para cumplir una promesa a la Virgen de Guadalupe.

Este devoto ciclista partió con una figura de la Virgen sobre su espalda, impulsado por la recuperación de la salud de su madre, y recorrió más de 7 mil kilómetros hasta llegar a Cabo San Lucas en Baja California Sur a finales de agosto.

Su travesía de ida y vuelta supera los 14 mil kilómetros en total, con la meta de regresar a su hogar el 12 de diciembre, día de la Virgen.