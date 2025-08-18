Santos despide a Cléber Xavier tras histórica goleada 6-0 en el Brasileirao

El Santos FC anunció este domingo la destitución de su entrenador Cléber Xavier, minutos después de ser goleado 6-0 por el Vasco da Gama en la vigésima fecha del Brasileirao 2025, marcando la peor derrota en la historia del club en el torneo.

“El Santos FC comunica la salida del técnico Cléber Xavier. El club agradece los servicios prestados y desea suerte en la secuencia de su carrera”, señaló el Peixe en un breve comunicado.

Trayectoria de Cléber Xavier al frente del Santos

Cléber Xavier, de 61 años, asumió como técnico del Santos a finales de abril, reemplazando al portugués Pedro Caixinha, destituido por malos resultados. En total, dirigió 15 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

A pesar de haber logrado sacar al Santos de la zona de descenso y sumar dos victorias consecutivas, la humillación sufrida este domingo determinó su salida inmediata, y ni siquiera ofreció rueda de prensa tras el encuentro.

Actualmente, el Santos se ubica decimoquinto en el Brasileirao con 21 puntos en 19 partidos, apenas dos unidades por encima del Vitória, primer equipo en zona de descenso.

Primera experiencia como técnico en solitario

Esta fue la primera experiencia de Cléber Xavier como entrenador principal, tras 24 años como asistente de Tite, con quien trabajó en la Selección Brasileña en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, y en clubes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Gremio e Internacional de Porto Alegre.

Derrota histórica e impacto en Neymar

La goleada 6-0 es la más amplia sufrida por el Santos en el Brasileirao, y la mayor derrota de Neymar en su carrera. El astro brasileño jugó los 90 minutos y salió del campo entre lágrimas.

“Sentimiento de mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El lloro es de rabia, de todo. Lamentablemente, no consigo ayudar de todas las formas. Hoy fue una mierda, esta es la realidad”, declaró Neymar tras el partido.

En su Instagram, Neymar publicó una foto en blanco y negro con la frase: “El Santos no merece esto”.

Posible sucesor: Jorge Sampaoli

La prensa brasileña señala al argentino Jorge Sampaoli, exentrenador del Santos en 2019, como la principal apuesta de la directiva para ocupar el cargo.