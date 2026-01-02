¡Aviso! SAPA La Paz presenta problema con el sistema de pago

Si vives en el municipio de La Paz, Baja California Sur, y estás por pagar tu recibo de agua, pon atención a esto, ya que la paraestatal ha informado a través de sus redes sociales que están presentando problemas con el sistema de pago.

La advertencia fue emitida a las 09:40 horas de la mañana de este 2 de enero a través de la fanpage SAPA La Paz en donde se informó que el proceso de mantenimiento que inició desde el pasado 31 de diciembre no se ha concluido este viernes como estaba previsto.

“#AVISO | Nuestro sistema de pagos en línea continúa en mantenimiento. Por el momento las opciones de pago en nuestra página web y las app “Sapa Móvil” y “App La Paz” están fuera de servicio“, postearon en redes sociales.

Ante esta problemática, SAPA La Paz pide a la ciudadanía en general acudir a las oficinas a realizar el pago correspondiente y evitar problemas debido a los retrasos en el pago.

“Estamos listos para atenderte en ventanilla o autocaja de lunes a viernes de 8 am a 4 pm y sábados de 9 am a 2 pm”, posteó el SAPA La Paz.

Las oficinas del OOMSAPA y/o SAPA La Paz están ubicadas en la calle general Félix Ortega Aguilar 2330, Zona Central al ingresar busca una ventanilla para realizar tu pago o si lo prefieres, adjunto al inmueble está una autocaja, en donde también puedes realizar tu pago del servicio de agua.

