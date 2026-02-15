Sarah Schleper es descalificada en su última prueba por el tamaño de sus esquís

La histórica esquiadora Sarah Schleper, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, vivió un amargo cierre de carrera tras ser descalificada en su última prueba oficial. La sanción ocurrió debido a una irregularidad técnica relacionada con el tamaño de sus esquís, los cuales no cumplían con las dimensiones reglamentarias establecidas por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Tras concluir su participación en la pista, los jueces realizaron la inspección de rutina al equipo de la atleta. Los resultados arrojaron que los esquís de Schleper no respetaban la medida mínima permitida por escasos milímetros, lo que derivó en la anulación inmediata de sus tiempos. Este error logístico impidió que la competidora, de 46 años, pudiera registrar una marca oficial en lo que representaba su despedida definitiva de las justas olímpicas.

Schleper, quien compitió por Estados Unidos antes de naturalizarse mexicana, se convirtió en un símbolo de perseverancia para el deporte invernal en nuestro país, siendo la primera mujer en participar en seis Juegos Olímpicos de Invierno. A pesar del resultado técnico, la delegación mexicana y el comité organizador reconocieron su trayectoria, destacando su papel como mentora de nuevas generaciones de esquiadores latinoamericanos.

Un adiós marcado por la normativa técnica

El equipo técnico de la esquiadora lamentó la situación, atribuyendo la falla a un descuido en la calibración del equipo antes del inicio de la competencia. Las reglas en el esquí alpino son extremadamente estrictas respecto al material, ya que cualquier variación en la longitud o el ancho puede otorgar una ventaja injusta en el descenso o el control de las curvas.

Pese a la descalificación, Sarah Schleper se despidió de la villa olímpica con un mensaje de agradecimiento. La atleta sudcaliforniana por elección y representante de la bandera nacional subrayó que, más allá de los cronómetros, su objetivo fue inspirar a más mexicanos a incursionar en deportes de nieve, dejando un legado de resiliencia que trasciende este desafortunado cierre técnico en este 2026.

