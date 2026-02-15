Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 15 de Febrero, 2026
HomeDeportesSarah Schleper es descalificada en su última prueba por el tamaño de sus esquís
Deportes

Sarah Schleper es descalificada en su última prueba por el tamaño de sus esquís

La esquiadora que representó a México en su despedida olímpica fue sancionada tras una revisión técnica; un error de milímetros puso fin a su histórica trayectoria
15 febrero, 2026
0
12
Sarah Schleper descalificada 2026

AFFP

La histórica esquiadora Sarah Schleper, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, vivió un amargo cierre de carrera tras ser descalificada en su última prueba oficial. La sanción ocurrió debido a una irregularidad técnica relacionada con el tamaño de sus esquís, los cuales no cumplían con las dimensiones reglamentarias establecidas por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Tras concluir su participación en la pista, los jueces realizaron la inspección de rutina al equipo de la atleta. Los resultados arrojaron que los esquís de Schleper no respetaban la medida mínima permitida por escasos milímetros, lo que derivó en la anulación inmediata de sus tiempos. Este error logístico impidió que la competidora, de 46 años, pudiera registrar una marca oficial en lo que representaba su despedida definitiva de las justas olímpicas.

Schleper, quien compitió por Estados Unidos antes de naturalizarse mexicana, se convirtió en un símbolo de perseverancia para el deporte invernal en nuestro país, siendo la primera mujer en participar en seis Juegos Olímpicos de Invierno. A pesar del resultado técnico, la delegación mexicana y el comité organizador reconocieron su trayectoria, destacando su papel como mentora de nuevas generaciones de esquiadores latinoamericanos.

Un adiós marcado por la normativa técnica

El equipo técnico de la esquiadora lamentó la situación, atribuyendo la falla a un descuido en la calibración del equipo antes del inicio de la competencia. Las reglas en el esquí alpino son extremadamente estrictas respecto al material, ya que cualquier variación en la longitud o el ancho puede otorgar una ventaja injusta en el descenso o el control de las curvas.

Pese a la descalificación, Sarah Schleper se despidió de la villa olímpica con un mensaje de agradecimiento. La atleta sudcaliforniana por elección y representante de la bandera nacional subrayó que, más allá de los cronómetros, su objetivo fue inspirar a más mexicanos a incursionar en deportes de nieve, dejando un legado de resiliencia que trasciende este desafortunado cierre técnico en este 2026.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

  • Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México 

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAtletas mexicanosJuegos olimpicos
Articulo anterior

Coronan a Ana Sofía I como reina del Carnaval de La Paz ...

Siguiente articulo

Caos en el Carnaval de La Paz: Estampida derriba vallas tras bloqueos ...