Sarampión en CDMX: Confirman 217 casos, pero descartan alerta crítica

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se han confirmado 217 casos de sarampión en la capital del país. Pese a la cifra, las autoridades sanitarias descartaron que la entidad se encuentre en una situación crítica o de emergencia sanitaria, asegurando que los protocolos de detección y control se mantienen activos para evitar una propagación masiva entre la población vulnerable.

El reporte epidemiológico detalla que la mayoría de los contagios de sarampión se han identificado mediante el sistema de vigilancia activa. Las autoridades explicaron que el incremento en las cifras responde a una búsqueda intencionada de contactos y no a un brote descontrolado, por lo que hicieron un llamado a la calma y a verificar esquemas de vacunación en menores de edad y adultos que no hayan completado sus dosis.

De acuerdo con la información oficial, la Ciudad de México cuenta con el abasto suficiente de vacunas para hacer frente a la demanda. El objetivo de las jornadas actuales es cercar el virus en las zonas donde se han detectado los contagios, principalmente en las alcaldías periféricas, donde se han reforzado las visitas domiciliarias por parte de las brigadas de salud para aplicar el biológico contra el sarampión.

Contexto del sarampión y antecedentes en la capital

Históricamente, la CDMX ha sido un punto de vigilancia clave debido a su alta densidad poblacional y su conectividad internacional. En años anteriores, los brotes detectados en México han sido catalogados como casos importados o asociados a importación, lo que ha llevado a la Secretaría de Salud federal a mantener una alerta constante en los puntos de entrada al país, como el AICM. Las estadísticas actuales muestran que, aunque 217 casos representan un número considerable, la letalidad se mantiene en cero gracias a la intervención oportuna de los servicios médicos.

Es fundamental que la ciudadanía acuda a los Centros de Salud ante la presencia de fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos llorosos o las características manchas rojizas en la piel. La prevención mediante la vacuna triple viral (SRP) sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger a las familias ante el avance del sarampión en territorio nacional.

