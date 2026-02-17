Alerta sanitaria en México por brote de sarampión: Confirman 31 muertes y miles de casos

La Secretaría de Salud del Gobierno de México confirmó este martes un total de 31 defunciones derivadas del brote de sarampión que afecta al país. De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico, se han contabilizado 9 mil 800 contagios confirmados, lo que ha encendido las alarmas en el sistema sanitario nacional debido a la rapidez con la que se ha propagado el virus en diversas entidades federativas.

Las autoridades sanitarias señalan que la mayoría de los casos de sarampión se concentran en zonas urbanas densamente pobladas, afectando principalmente a menores de edad que no contaban con el esquema de vacunación completo. El Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco son las regiones que presentan el mayor índice de propagación y mortalidad hasta la fecha.

El incremento en las defunciones ha obligado a las instituciones a reforzar las jornadas de inmunización. Los especialistas advierten que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar. La vigilancia epidemiológica se ha intensificado en aeropuertos y fronteras para detectar casos importados que pudieran agravar la situación actual en el país.

Medidas de prevención y respuesta institucional

Ante la emergencia, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) ha instruido a todas las unidades médicas de primer contacto a reportar de manera inmediata cualquier cuadro febril exantemático. La prioridad es contener la cadena de transmisión mediante el bloqueo vacunal en las zonas donde se han detectado los brotes de sarampión, especialmente en guarderías y planteles escolares donde el riesgo de contagio masivo es elevado.

Estadísticas oficiales revelan que el 70% de los pacientes hospitalizados presentaban complicaciones respiratorias graves, como neumonía, que es la causa principal de las defunciones registradas. Las autoridades hacen un llamado enérgico a los padres de familia para revisar las cartillas nacionales de salud y acudir a los centros de salud más cercanos para aplicar el refuerzo de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis).

Finalmente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha comenzado a colaborar con México para asegurar el abastecimiento de biológicos. Se espera que en las próximas semanas arribe un lote extraordinario de vacunas para cubrir las zonas de alta marginación, donde el acceso a servicios de salud ha dificultado el control del virus. La transparencia en las cifras de contagios por sarampión y muertes será fundamental para dimensionar la magnitud de este desafío de salud pública.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/