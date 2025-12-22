Chiapas pierde terreno ante el brote de sarampión y ordena freno a eventos multitudinarios

Autoridades sanitarias de Chiapas emitieron una alerta sanitaria y medidas extraordinarias en respuesta a un aumento crítico de casos de sarampión en la entidad.

En un esfuerzo por frenar la transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa, el gobierno estatal ordenó la suspensión temporal de eventos masivos.

Esto incluye la cancelación de posadas, ferias, desfiles, celebraciones religiosas y actividades deportivas en toda la entidad.

Repunte de casos de sarampión en Chiapas y contexto epidemiológico

La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó un repunte significativo de contagios de sarampión en las últimas semanas, con al menos 45 casos confirmados en 15 municipios.

Este incremento llevó a las autoridades a exhortar a los 124 ayuntamientos del estado a restringir o cancelar actividades que impliquen aglomeraciones, ante la evidencia de que estos espacios aceleran la propagación del virus.

La medida entrará en vigor el 21 de diciembre de 2025 y permanecerá, al menos, hasta el 20 de marzo de 2026, periodo que coincide con la temporada invernal y que podría extenderse si la circulación viral continúa.

Medidas de salud pública y recomendaciones

La suspensión de eventos masivos obedece a criterios epidemiológicos, ya que el sarampión se propaga con mayor rapidez durante encuentros multitudinarios.

Por ello, se solicitó evitar ferias, aniversarios, fiestas patronales, eventos deportivos y otras concentraciones que permitan el contacto estrecho entre personas.

El exhorto, basado en la Ley General de Salud y el Reglamento Sanitario Internacional, faculta a la Secretaría de Salud para implementar acciones de vigilancia epidemiológica, control de casos y protección a la salud pública.

Las autoridades han subrayado también la importancia de reforzar la vacunación y la detección temprana de casos sospechosos, así como de mantener protocolos de aislamiento para personas con síntomas compatibles.

Aunque Chiapas no es el estado más gravemente afectado a nivel nacional, el repunte local ha llevado a acciones de salud pública urgentes y sin precedentes para evitar una mayor diseminación comunitaria.

El brote de sarampión en México ha obligado a las autoridades sanitarias a reforzar campañas de vacunación y estrategias de respuesta rápida, en un contexto donde la cobertura de inmunización enfrenta desafíos derivados de periodos de baja vacunación en años recientes.

