Sarampión, influenza y COVID: IMSS inicia refuerzo de vacunación en Baja California Sur

Ante el aumento de casos en varias entidades del país, la coordinadora de Salud Pública del IMSS en Baja California Sur, Yesmin Astrid Ayón López, llamó a la población a vacunarse sin importar la edad.

Explicó que la vacuna contra el sarampión está disponible para todas las personas mayores de un año, incluidos adolescentes y adultos.

“El virus puede afectar a cualquier grupo poblacional, por eso es importante mantener las dosis al día”, señaló.

Campaña contra influenza y COVID-19

La funcionaria informó que el próximo 13 de octubre iniciará la campaña estatal de vacunación contra la influenza, que se aplicará en todas las unidades médicas del IMSS.

Además, se incluirá la vacuna contra COVID-19, una vez que los biológicos lleguen al estado. También se aplicará la vacuna contra neumococo, dirigida principalmente a menores de un año y adultos mayores.

Abasto y distribución de vacunas

En cuanto a la vacuna BCG, que previene la tuberculosis, Ayón López informó que en aproximadamente 15 días se espera la llegada de nuevas dosis. Estas se distribuirán en todo el estado para cubrir la demanda en clínicas y hospitales.

La coordinadora destacó la importancia de aplicar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas y niños de quinto grado de primaria.

“Es preferible una reacción menor que enfrentar una enfermedad grave como el cáncer en la vida adulta”, expresó.

Las unidades médicas del IMSS en La Paz, como las clínicas 34 y 40, cuentan con horario extendido de 8:00 a 20:00 horas, los siete días de la semana.

El objetivo es facilitar que la población complete sus esquemas de vacunación y reducir los riesgos de contagios en esta temporada.