Brote de sarampión en México pone en riesgo estatus sanitario tras confirmarse casos en Puebla

México está al borde de perder su certificación como país libre de sarampión ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras confirmarse la extensión del brote a las 32 entidades federativas, incluido el primer caso en Puebla, informaron autoridades sanitarias.

Con la detección de sarampión en Puebla, el último estado sin casos asociados al brote iniciado en 2025, el virus ya se ha confirmado en las 32 entidades del país, según los datos más recientes de la Secretaría de Salud.

Hasta ahora se han acumulado 7 131 casos confirmados y 24 defunciones, con 78 nuevos contagios notificados en las últimas 24 horas.

Las autoridades han identificado que los grupos más vulnerables son niños menores de 5 años, aunque también se han registrado casos en jóvenes y adultos. Los estados con mayor número de contagios siguen siendo Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

El primer caso de sarampión en Puebla: El sarampión está en los 32 estados de México

El caso en Puebla corresponde a una mujer de 30 años residente de la capital poblana, quien ya se encuentra bajo aislamiento con atención médica y estable, detalló la Secretaría de Salud estatal.

Ante ello, se activaron de inmediato brigadas de respuesta rápida, que incluyen vigilancia epidemiológica y campañas de vacunación focalizada en el área.

Especialistas recomiendan a la población verificar su esquema de vacunación contra el sarampión, reforzar la higiene respiratoria y acudir a los centros de salud ante síntomas como fiebre, tos, ojos irritados y erupciones cutáneas.

La directora del Programa de Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud federal advirtió que México podría perder en febrero de 2026 la certificación de país libre de sarampión, otorgada por la OMS en 2016, si no se detiene la transmisión sostenida del virus por más de 12 meses.

Este escenario obligaría al sistema de salud nacional a reforzar campañas de vacunación, especialmente en zonas con bajas coberturas, y a redoblar esfuerzos de vigilancia epidemiológica para recuperar el estatus sanitario perdido y evitar nuevas complicaciones en la población.

