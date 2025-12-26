México encabeza la emergencia de sarampión en las Américas: casi la mitad de los casos regionales están aquí

México se ha convertido en el epicentro del brote de sarampión en la región de las Américas este 2025, concentrando casi la mitad de los casos confirmados que reporta la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hasta diciembre del año. Esta proporción representa un repunte inédito para una enfermedad que durante décadas se consideró controlada o eliminada en el continente, y coloca al país en un foco epidemiológico de relevancia para toda la región.

El brote ha tenido una dispersión geográfica amplia dentro de México, con transmisión activa en 29 estados y más de 190 municipios, de acuerdo con datos oficiales. El fenómeno no se concentra en un solo núcleo urbano o rural, sino que se ha extendido en diversas zonas, afectando tanto a comunidades con acceso limitado a servicios de salud como a poblaciones urbanas densas.

LEER MÁS: El equipo de trabajo de CPS Media te desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026

Las autoridades sanitarias del país han señalado que los menores de cinco años, adolescentes y adultos jóvenes sin esquemas completos de vacunación son los grupos más afectados por la enfermedad. La falta de inmunización adecuada ha facilitado la propagación del virus, que es altamente contagioso y se transmite por vía aérea.

El repunte de casos ha venido acompañado de un aumento en el número de muertes por sarampión, llevando a México a encabezar la mortalidad por esta enfermedad en toda la región de las Américas. Estas cifras se sitúan por encima de países como Estados Unidos y Canadá, que históricamente tenían mayores registros de brotes recientes.

Especialistas en salud pública han advertido que este escenario se ha visto agravado por brechas en la cobertura de vacunación, tanto por resistencia a las inmunizaciones como por rezagos en los esquemas de vacunación infantil y juvenil. La OPS y autoridades mexicanas han llamado repetidamente a reforzar campañas de vacunación masiva, especialmente con la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

LEER MÁS: Advierten multas por posadas navideñas que incumplan requisito obligatorio

El impacto del brote mexicano también tiene implicaciones internacionales. El resurgimiento de la enfermedad ha puesto en riesgo el estatus de eliminación del sarampión en la región de las Américas, un logro que se había consolidado años atrás. La reaparición de múltiples focos activos en México, Canadá y Estados Unidos ha comprometido los esfuerzos de control regional.

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud ha reiterado su llamado urgente a la población de 0 a 49 años para que se vacune o complete su esquema de inmunización, especialmente si no recuerdan haber recibido la vacuna SRP. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para frenar la transmisión y prevenir complicaciones graves como neumonía, encefalitis o la muerte.

En respuesta al brote, se han intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica y estrategias de respuesta rápida en puntos clave, con el objetivo de detectar casos a tiempo y cortar las cadenas de transmisión. La colaboración entre autoridades locales, federales e internacionales es vista como esencial para controlar el avance del virus.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.