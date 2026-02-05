Sarampión en México: ¿En qué estados es obligatorio el cubrebocas?

El incremento de contagios de sarampión en territorio nacional ha encendido las alarmas de las autoridades de salud, provocando que diversos estados retomen medidas preventivas estrictas. Hasta este 5 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud ha confirmado un acumulado de más de 8,400 casos en el país, siendo la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, el epicentro actual de la enfermedad. Ante este panorama, se ha decretado de manera oficial el uso de mascarillas en planteles educativos para proteger a la población estudiantil.

La medida del uso de cubrebocas obligatorio en las escuelas aplica de forma inmediata en al menos siete municipios de Jalisco: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos. Esta disposición tendrá una vigencia inicial de 30 días y busca reducir la transmisión del virus en espacios cerrados, donde la convivencia estrecha facilita el contagio de esta afección altamente volátil.

Por su parte, en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno de Clara Brugada ha aclarado que, aunque se han detectado casos, el uso de cubrebocas no es obligatorio en las escuelas hasta el momento. La estrategia en la capital del país se ha centrado en el despliegue de módulos de vacunación en estaciones estratégicas del Metro de la CDMX y centros de salud, instando a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación de menores entre 1 y 9 años de edad.

Estados afectados

El actual brote de sarampión ha impactado con mayor fuerza en estados como Jalisco, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa y Baja California. En Chihuahua, las autoridades educativas han comenzado a solicitar la Cartilla Nacional de Salud como requisito indispensable de inscripción para garantizar que los alumnos cuenten con la dosis correspondiente. La vigilancia epidemiológica se ha intensificado tras registrarse las primeras defunciones asociadas a complicaciones por el virus en pacientes con esquemas de vacunación incompletos.

Expertos en salud pública señalan que el sarampión es una enfermedad vírica que se transmite por el aire a través de gotas de saliva al hablar, toser o estornudar. Entre los síntomas principales destacan la fiebre alta, tos, secreción nasal y la aparición de manchas rojas en la piel. Las corporaciones de salud recomiendan que, ante cualquier sospecha, se evite la automedicación y se acuda de inmediato a las clínicas del IMSS, ISSSTE o centros de salud estatales para recibir atención profesional.

