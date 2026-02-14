Confirman caso de sarampión en una niña de Cabo San Lucas, BCS

La Secretaría de Salud de Baja California Sur informó sobre la confirmación de un caso positivo de sarampión en una niña de seis años residente de la delegación de Cabo San Lucas. El diagnóstico fue emitido este viernes tras los análisis realizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica en el municipio para evitar la propagación del virus.

La paciente, quien es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentra actualmente bajo resguardo domiciliario y con seguimiento médico constante. Las autoridades señalaron que la menor cursa la enfermedad sin complicaciones mayores hasta el momento, aunque se mantiene un monitoreo permanente sobre su estado de salud y posibles contactos cercanos.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud estatal, mediante la Jurisdicción Sanitaria 4, ha implementado un cerco sanitario y un bloqueo vacunal en la zona de residencia de la menor. El objetivo es identificar de manera oportuna a cualquier persona que presente sintomatología asociada a la enfermedad y completar esquemas de vacunación en ciudadanos de entre seis meses y 49 años de edad.

La titular de salud, Ana Luisa Guluarte Castro, explicó que la paciente no contaba con su esquema de vacunación completo, pues solo tenía aplicada la primera dosis. Por ello, hizo un llamado urgente a los padres de familia para que verifiquen las cartillas de sus hijos y acudan a las unidades médicas para prevenir cuadros graves de esta patología.

Para reforzar estas tareas, se han movilizado brigadas de profesionales de la salud desde La Paz hacia el municipio de Los Cabos. Este personal especializado se encargará de fortalecer las acciones de control, búsqueda intencionada de casos y promoción de la salud en las colonias aledañas al sitio donde se detectó el brote.

Cabe recordar que desde junio de 2025 no se registraban casos de este tipo en la entidad. Se exhorta a la población a acudir al médico si detectan fiebre alta, tos o erupciones cutáneas, que son parte de la sintomatología asociada a la enfermedad que el sistema de salud busca contener de manera inmediata.

