Sarampión vuelve a encender alertas en México: un solo caso puede detonar hasta 20 contagios

El sarampión dejó de ser un recuerdo del pasado y volvió a colocarse como una amenaza real para la salud pública en México, impulsado no por una mutación del virus, sino por la caída en las coberturas de vacunación. Desde 2025, su reaparición en distintos países ha demostrado que basta un descuido en la prevención para que la enfermedad recupere fuerza y capacidad de propagación.

El principal riesgo del sarampión radica en su nivel de contagio, uno de los más altos entre los virus conocidos. Una sola persona infectada puede transmitirlo hasta a 18 o 20 personas, lo que convierte cualquier rezago en esquemas de vacunación en un detonador inmediato de brotes, especialmente en comunidades con protección incompleta o desigual.

La facilidad con la que se propaga explica la rapidez de los contagios. El virus se transmite a través de gotitas de saliva al toser o estornudar, por contacto directo con secreciones respiratorias y, además, puede permanecer suspendido en el aire o en superficies de espacios cerrados, lo que incrementa el riesgo en lugares concurridos como escuelas, transporte público y centros de salud.

Leer más: Mundial 2026: lo que sí y lo que no pueden hacer los negocios ante las reglas de la FIFA

El cuadro clínico del sarampión suele iniciar con fiebre alta persistente, congestión nasal, tos y ojos enrojecidos con sensibilidad a la luz. A estos síntomas se suman las manchas de Koplik en el interior de las mejillas y, posteriormente, una erupción rojiza que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, acompañada de cansancio y debilidad general.

Subestimar la enfermedad es uno de los errores más frecuentes. Especialistas advierten que el sarampión puede derivar en complicaciones graves, sobre todo en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre las más comunes se encuentran neumonías severas, encefalitis con secuelas neurológicas permanentes, diarreas intensas, infecciones del oído y afecciones respiratorias secundarias.

Leer más: Gobernadores cierran 2025 con aprobación moderada y sin figuras sobresalientes

Más allá del cuadro agudo, el impacto del sarampión puede prolongarse en el tiempo. La infección debilita el sistema inmunológico y reduce la capacidad del organismo para defenderse de otros patógenos, dejando a las personas más vulnerables incluso después de haber superado la enfermedad, un efecto documentado por la comunidad científica internacional.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud mantiene al sarampión como una de las principales causas de mortalidad prevenible por vacunación. El organismo advierte que cuando la inmunización desciende por debajo del umbral recomendado, el virus se propaga con rapidez incluso en países que ya lo tenían bajo control.

Leer más: El 70% en México tiene sobrepeso y aún no es un tema país a corto-mediano plazo

El consenso médico es claro: para evitar brotes se requiere que al menos 95% de la población cuente con el esquema completo de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Este nivel de cobertura permite generar inmunidad colectiva y proteger a quienes no pueden vacunarse, como bebés menores de un año o personas con ciertas condiciones médicas.

La vacunación, subrayan los especialistas, no es solo una decisión individual, sino un acto de responsabilidad social. Cada persona inmunizada rompe una cadena de transmisión y fortalece la prevención, una de las estrategias más costo-efectivas para evitar hospitalizaciones, complicaciones y muertes asociadas a una enfermedad que, pese a ser prevenible, reaparece cuando la prevención falla.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO