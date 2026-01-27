El sarampión resurge en Europa: Seis países pierden su estatus de eliminación por baja vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido las alarmas este 27 de enero de 2026 al confirmar que seis países europeos, entre ellos España, el Reino Unido y Austria, han perdido oficialmente su estatus de naciones “libres de sarampión”.

Este retroceso sanitario se debe a un aumento sostenido de casos durante los últimos dos años, impulsado principalmente por el descenso en las coberturas de vacunación.

El virus, que se consideraba bajo control en gran parte del continente, ha encontrado terreno fértil en poblaciones no inmunizadas, demostrando que la complacencia ante enfermedades prevenibles puede tener consecuencias fatales para la salud pública.

El informe detalla que, además de los países mencionados, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán también han visto revocada su certificación de eliminación.

La situación es crítica: para garantizar la inmunidad de grupo y detener la transmisión de este virus altamente contagioso, se requiere una cobertura mínima del 95% con dos dosis de la vacuna triple viral (SRP).

Sin embargo, factores como la desinformación, la desconfianza post-pandemia y las interrupciones en los servicios de salud han provocado que muchas regiones caigan por debajo de este umbral de seguridad, dejando a miles de niños expuestos a complicaciones graves.

El sarampión no es una simple erupción cutánea; es una de las infecciones más contagiosas del mundo, capaz de infectar a entre 12 y 18 personas por cada caso positivo.

La OMS y la OPS han advertido que la enfermedad puede derivar en neumonía, ceguera, encefalitis y la muerte, especialmente en menores de cinco años.

Este resurgimiento en Europa es un espejo de lo que está ocurriendo a nivel global, donde los brotes se han multiplicado, saturando sistemas de salud que ya enfrentan otros retos epidemiológicos y presupuestarios.

Contexto en México y estadísticas globales de vacunación

Para dar mayor contexto, es fundamental observar que este fenómeno no es exclusivo del viejo continente.

En México, la Secretaría de Salud y el IMSS han reportado un incremento en casos probables durante 2025, con brotes activos en estados como Jalisco y Chiapas.

Según datos de la OPS, la región de las Américas también ha enfrentado desafíos para mantener su certificación, registrando fallecimientos que pudieron evitarse con un esquema de vacunación completo.

Las estadísticas muestran que mientras la primera dosis se mantiene en niveles aceptables, la aplicación de la segunda dosis ha caído drásticamente, lo que rompe la barrera de protección necesaria.

Instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y universidades como el Tecnológico de Monterrey han enfatizado la importancia de reforzar las campañas de comunicación para combatir los mitos sobre las vacunas.

Ante la reintroducción de casos importados, la COFEPRIS y los organismos estatales como COEPRIS mantienen una vigilancia estrecha en puntos de entrada y aeropuertos.

Es un recordatorio de que, en un mundo interconectado, un brote en Europa puede convertirse rápidamente en una amenaza local si no se cuenta con una población debidamente inmunizada.

Desde esta plataforma, nos sumamos al llamado de los expertos: la vacuna es un derecho y una herramienta de libertad para el pueblo.

No permitamos que el miedo o la negligencia institucional nos devuelvan a épocas de enfermedades que ya habíamos vencido.

La transparencia en los datos y el acceso universal a los biológicos deben ser prioridades para el ISSSTE, el programa Salud Casa por Casa y todas las dependencias encargadas de velar por nuestro bienestar.

