Sargazo amenaza Semana Santa en QRoo: Semar prevé aumento del 75% y despliega operativo récord

El Caribe mexicano enfrenta un nuevo desafío ambiental en plena temporada alta. La Secretaría de Marina alertó que para marzo y abril se prevé un incremento superior al 75 por ciento en los niveles históricos de sargazo, justo en el periodo de Semana Santa y antes del arribo masivo de visitantes por el Mundial de Futbol en verano.

La preocupación principal se concentra en el Atlántico Central Occidental, donde se calcula una masa de 280 mil 097 toneladas de sargazo desplazándose hacia el oeste. Esa cantidad, considerada colosal por autoridades navales, podría traducirse en arribos masivos a las costas de Quintana Roo si las corrientes y condiciones climáticas mantienen su curso.

El corredor turístico entre Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel ya activó medidas preventivas ante lo que podría convertirse en una acumulación récord en 2026. Los tres niveles de gobierno coordinan acciones para evitar que la imagen de playas cubiertas por macroalga impacte la percepción de turistas nacionales e internacionales.

La estrategia operativa contempla 16 unidades de superficie, un buque oceánico, 11 embarcaciones costeras y cuatro sargaceras anfibias. A ello se suman 9 mil 500 metros de barreras de contención marítima y la planeación de instalar seis mil metros adicionales en coordinación con el gobierno estatal, con el objetivo de frenar el arribo antes de que la alga toque la arena.

El aumento proyectado coincide con el periodo vacacional de Semana Santa, uno de los más relevantes para la ocupación hotelera. La advertencia adquiere mayor dimensión si se considera que el verano estará marcado por la movilización turística vinculada al Mundial 2026, lo que eleva la exigencia en materia de limpieza y manejo costero.

La coyuntura contrasta con las condiciones registradas en días recientes, cuando el frente frío número 33 redujo considerablemente la presencia de sargazo y permitió que las playas recuperaran su característico tono turquesa. Prestadores de servicios acuáticos en Cancún y la Riviera Maya destacaron entonces la limpieza de los arenales e invitaron a aprovechar el buen momento.

La variabilidad climática incide directamente en la llegada de la macroalga, cuyo comportamiento depende de corrientes, temperatura del agua y vientos dominantes. El reto para las autoridades consiste en anticiparse al pico previsto para marzo y abril, evitando que la acumulación afecte actividades náuticas, recreativas y la experiencia del visitante.

El sargazo se ha convertido en un fenómeno recurrente en el Caribe desde hace varios años, obligando a Quintana Roo a destinar recursos constantes para su contención. El escenario planteado por la Marina obliga a reforzar la vigilancia marítima y la coordinación interinstitucional, en un año clave para la proyección internacional del destino.

