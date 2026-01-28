Sargazo atípico no cesa de recalar en el centro de Playa del Carmen

La llegada anticipada de sargazo encendió las alertas en Playa del Carmen, luego de que un recale atípico de alrededor de mil toneladas fuera detectado en plena temporada invernal, una situación poco común que obligó a desplegar un operativo especial de limpieza en la zona conocida como El Recodo.

La magnitud del fenómeno activó la intervención coordinada de más de 30 elementos de la Secretaría de Marina, junto con personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre y lancheros de la Cooperativa Turística de Playa del Carmen, quienes trabajan para reducir el impacto ambiental y evitar afectaciones mayores en una de las áreas más erosionadas del litoral urbano.

La acumulación de sargazo no se limitó a un solo punto. El alga marina recaló en distintos tramos de la franja costera, desde las calles 12, 14 y 16 hasta la zona de Constituyentes, aunque El Recodo concentró la mayor cantidad de material, lo que obligó a reforzar las cuadrillas y prolongar las jornadas de limpieza.

Las condiciones físicas de la playa han complicado los trabajos. La severa erosión que presenta esta zona impide el ingreso de maquinaria ligera e incluso el uso de carretillas, por lo que la recolección se realiza de manera manual, con el sargazo colocado en bolsas y trasladado a puntos donde sí es posible el acceso de equipo pesado para su retiro final.

Aunque el periodo de mayor presencia de sargazo en el Caribe mexicano suele ubicarse entre abril y septiembre, este tipo de recales tempranos ha dejado de ser una excepción. En años recientes se han registrado eventos anticipados y focalizados, asociados a variaciones en corrientes marinas y cambios en las condiciones oceanográficas.

La recurrencia de estos episodios fuera de temporada ha obligado a las autoridades a mantener operativos preventivos activos desde los primeros meses del año. La acumulación temprana de sargazo representa un riesgo ambiental, sanitario y turístico si no se atiende de manera inmediata, especialmente en zonas urbanas con alta afluencia de visitantes.

El impacto del sargazo no se limita a la imagen del destino. La presencia prolongada del alga puede afectar la calidad del agua, generar malos olores y acelerar procesos de erosión, factores que inciden directamente en la experiencia turística y en la actividad económica local.

Ante los recales anticipados registrados durante enero, el sector empresarial de Quintana Roo ha insistido en reforzar de forma inmediata las acciones de contención, particularmente en Playa del Carmen, donde la combinación de erosión y acumulación de sargazo representa un desafío creciente para la gestión costera.

Este nuevo evento atípico confirma que el sargazo se ha convertido en un fenómeno permanente que exige respuestas rápidas, coordinación interinstitucional y estrategias de largo plazo para proteger las playas y la actividad turística del Caribe mexicano.

