Sartén quemado provoca incendio en restaurante de La Paz; bomberos lo controlan

La madrugada de este domingo, un incendio en un restaurante de las calles 5 de Mayo y Chiapas movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz.

Al llegar, los bomberos encontraron una estufa encendida con un sartén completamente carbonizado. El utensilio generaba humo intenso y riesgo de que el fuego se propagara.

Los elementos actuaron de inmediato. Enfriaron y realizaron maniobras de ventilación para desalojar el humo. La rápida respuesta evitó que las llamas dañaran otras áreas del local. Finalmente, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni pérdidas materiales de consideración.

Leer más: Choca contra llantera en La Paz y deja el auto abandonado

El incidente recordó la importancia de atender con rapidez los reportes de emergencia. También subrayó la necesidad de que los negocios revisen sus equipos de cocina y refuercen medidas de seguridad.