Hacienda aprieta la tuerca fiscal: buscará 2 puntos extra del PIB sin tocar impuestos en 2026

El proyecto económico del próximo año toma forma con una directriz contundente: antes de pensar en una reforma fiscal, el gobierno federal quiere que paguen quienes no lo hacen. Bajo esa premisa, la Secretaría de Hacienda trazó la meta de obtener hasta dos puntos adicionales del PIB en recaudación durante 2026, un objetivo que, según la subsecretaría de Ingresos, es alcanzable si se fortalece la fiscalización y se aprovecha el dinamismo económico previsto para el país.

La instrucción política viene desde la presidencia. Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos, afirmó que Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ordenaron no promover ninguna reforma tributaria mientras exista margen para cobrarle a los evasores. El planteamiento se ancla en el argumento de que México ya logró aumentos relevantes sin modificar impuestos: la reforma de 2013 elevó la recaudación de 10 a 12.3% del PIB, y los ajustes administrativos del sexenio anterior sumaron otros dos puntos porcentuales.

La apuesta oficial es replicar ese desempeño sin abrir el debate político que implica una reforma fiscal. Lerma sostuvo que las medidas ya autorizadas y las que están en marcha permiten plantear un incremento de recaudación similar, siempre y cuando se mantenga el ritmo actual de fiscalización del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas. La premisa es clara: cerrar huecos, revisar operaciones y lograr que los contribuyentes rezagados se pongan al día antes de mover un solo impuesto.

El gobierno calcula que el entorno económico jugará a favor de la captación tributaria. El aumento de 13% al salario mínimo para 2026 permitirá mayores ingresos gravables, mientras que el crecimiento económico estimado en 1.8% y un consumo interno fuerte aportarán volumen adicional a la base recaudatoria. Para la subsecretaría, la combinación de empleo al alza y mejores salarios abre una ventana para que los ingresos del fisco crezcan sin intervenciones extraordinarias.

El comercio exterior también se perfila como un motor clave. México mantiene un desempeño sólido en exportaciones, y 2026 será un año decisivo por la revisión del T-MEC, que podría definir ajustes en reglas comerciales y obligaciones entre los tres socios. Para Hacienda, este dinamismo permite prever mayores ingresos por operaciones aduaneras, siempre que continúe la supervisión estricta en puertos y cruces fronterizos.

Otro componente relevante es la estabilidad inflacionaria. Si la inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México, como anticipa Hacienda, las condiciones financieras favorecerán tasas más accesibles tanto para empresas como para consumidores. Un entorno menos restrictivo suele traducirse en mayor actividad productiva y, por ende, en recaudación más alta sin necesidad de nuevos gravámenes.

Con todos estos elementos, la subsecretaría proyecta una recaudación total de 5.8 billones de pesos para 2026. La cifra implica un crecimiento real de 6.3% respecto al año previo y un ingreso adicional de alrededor de 500 mil millones de pesos, recursos que el gobierno considera indispensables para cubrir sus compromisos sin modificar la estructura fiscal. La apuesta, sin embargo, dependerá de que el combate a la evasión sea lo suficientemente efectivo para compensar el desgaste natural del sistema tributario.

