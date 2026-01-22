SAT aclara: La Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para emitir facturas ni pagar nómina

En un esfuerzo por agilizar los procesos administrativos y combatir prácticas burocráticas innecesarias, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró este 22 de enero de 2026 que la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito legal para la emisión de facturas electrónicas ni para el pago de salarios.

La autoridad fiscal detectó que diversos establecimientos comerciales y departamentos de recursos humanos continúan exigiendo el documento físico o digital, lo cual entorpece la actividad económica y contraviene las disposiciones vigentes.

De acuerdo con el comunicado oficial, para que un contribuyente reciba su factura (CFDI) o para que un trabajador reciba su pago de nómina, únicamente es necesario proporcionar verbalmente o por escrito cuatro datos básicos: el RFC, nombre o razón social, el código postal del domicilio fiscal y el uso que se le dará al comprobante.

El SAT enfatizó que ningún comercio puede negar el servicio o el comprobante fiscal si el cliente no entrega la constancia, ya que la información necesaria ya reside en las bases de datos del fisco.

Esta precisión surge ante las múltiples quejas de ciudadanos que se ven obligados a realizar trámites digitales o presenciales de último minuto para obtener el documento.

La autoridad recordó que, si bien la Constancia de Situación Fiscal es útil para conocer el régimen tributario, no debe ser condicionante para transacciones comerciales.

Aquellos establecimientos que persistan en esta exigencia podrían incurrir en prácticas indebidas sujetas a revisión por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el propio brazo fiscalizador.

Facilidades para el contribuyente y combate a la burocracia

Dentro del contexto de modernización administrativa, el SAT ha implementado herramientas tecnológicas para que los datos fiscales sean consultables de forma sencilla.

Para dar contexto, esta problemática se agudizó con la transición a la factura 4.0, donde la validación del código postal se volvió crítica; sin embargo, instituciones como el Tecnológico de Monterrey han señalado que la interpretación errónea de la norma por parte de los comercios ha generado cuellos de botella innecesarios.

El organismo recordó que para el pago de nómina, el patrón ya cuenta con los datos de sus empleados, por lo que exigirles la constancia actualizada cada mes es una práctica redundante.

Estadísticas del SAT indican que la emisión de facturas ha crecido un 12% en el último año, por lo que eliminar estas barreras informales es vital para mantener el flujo de la economía.

Se invita a los contribuyentes a denunciar cualquier abuso a través del portal oficial o vía remota. Además, se reitera que el RFC puede consultarse en la Cédula de Identificación Fiscal, la cual es mucho más breve y fácil de portar que la constancia completa de varios folios.

