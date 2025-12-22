SAT advierte sobre el consumo de bebidas adulteradas en esta Navidad

En plena Navidad, cuando el consumo de bebidas alcohólicas incrementa en reuniones familiares y celebraciones, autoridades fiscales advierten sobre los riesgos a la salud asociados al consumo de bebidas adulteradas, una práctica que puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitirá una alerta preventiva ante la posible comercialización de alcohol adulterado durante las fiestas decembrinas, periodo en el que tradicionalmente aumenta la demanda de estos productos en todo el país.

La autoridad fiscal señalará que todas las bebidas alcohólicas legales deben contar con una etiqueta de control fiscal y sanitario, conocida como membrete, la cual debe estar adherida o impresa en envases con capacidad no mayor a cinco litros, tanto de producción nacional como importada.

Leer más: En BCS todas las playas limpias para estas vacaciones de Navidad y Año Nuevo

Con base en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes dedicados a la fabricación, producción, comercialización e importación de alcohol estarán obligados a colocar estos membrete, emitidos exclusivamente por el SAT, con el fin de certificar el origen y la legalidad del producto.

El organismo recalcó que, para evitar el consumo de bebidas adulteradas o de contrabando, la población deberá verificar que las botellas cuenten con membrete fiscal visible, revisar su color —verde para bebidas nacionales y vino para importadas— y comprobar la calidad de impresión.

Asimismo, se recomendó escanear el código QR del membrete, el cual mostrará información sobre producción, procedencia y fabricante, y verificar que los datos coincidan con el producto adquirido. La ausencia de este elemento será considerada una señal clara de posible irregularidad.

El SAT informó que, de 2018 a la fecha, se han impreso y entregado más de 4 mil 516 millones de membretes como parte de las acciones para combatir la adulteración y el contrabando de alcohol en México.

Finalmente, la autoridad recordó que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece sanciones de hasta 112 mil pesos para quienes incurran en infracciones relacionadas con el uso indebido, falsificación o falta de membrete, especialmente en temporadas de alta demanda como la Navidad.