SAT descarta hackeo tras difusión de supuesta filtración de facturas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó tajantemente que sus sistemas hayan sido “hackeados”, luego de que diversos medios difundieran información sobre la supuesta filtración de datos de facturas electrónicas del servicio Factura SAT Móvil.
Ayer circuló información en redes y foros de ciberdelincuencia sobre la oferta de un paquete de 120 mil facturas emitidas con datos reales de contribuyentes. Según esos mensajes, se habrían obtenido folios fiscales, RFC de emisores y receptores, importes, descripciones y referencias bancarias.
SAT afirma que no hay evidencia de hackeo
Sin embargo, el SAT realizó un análisis de su infraestructura tecnológica y aseguró que no encontró pruebas de un hackeo real. Además, confirmó que no detectó vulnerabilidad alguna ni filtración de información sensible.
La autoridad también explicó que el sistema de verificación de facturas es de acceso público, lo que permite validar comprobantes ingresando datos como el RFC del emisor y receptor. Esto, aclaró, no implica un acceso no autorizado a sistemas protegidos.
La autoridad tributaria informó a través de un comunicado que cuenta con sistemas robustos que protegen la información de los contribuyentes, los cuales se encuentran en constante actualización.
Lo que sí existe: sistema robusto y en constante actualización
El SAT aseguró que cuenta con sistemas robustos que protegen la información de los contribuyentes y que estos mecanismos se actualizan con frecuencia para mantener la seguridad.
