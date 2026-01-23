SAT anuncia descuento del 100% en multas y recargos: ¿Quiénes pueden solicitarlo?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha formalizado una nueva facilidad administrativa que permite a ciertos contribuyentes obtener un descuento del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. Esta medida busca incentivar la regularización de quienes presentan adeudos fiscales de ejercicios anteriores, permitiendo que las personas físicas y morales limpien su historial ante la autoridad sin que las sanciones económicas afecten su patrimonio.
De acuerdo con la información difundida a través del portal oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el programa de Regularización Fiscal 2026 está dirigido a personas y empresas que tuvieron ingresos en el ejercicio fiscal 2024 hasta por 300 millones de pesos.
Requisitos
- No haber recibido alguna condonación en el monto del pago de créditos fiscales, con base en los programas generalizados y masivos a los que se refiere el decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por los cuales se condonaron deudas fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.
- No haber sido beneficiado por el estímulo fiscal al que se refiere el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.
- Que tus ingresos totales no excedieran de 300 millones de pesos en el ejercicio 2024.
- No haber sido condenado por delitos fiscales mediante sentencia firme.
- No estar publicado en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del Código Fiscal de la Federación.
- No ubicarte en términos del artículo 79, fracciones XXII, XXIII y XXIV, de la Ley del ISR, ni ser un ente ejecutor de gasto a que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Que las contribuciones y aprovechamientos a cargo, se paguen en los 15 días naturales siguientes a la fecha en que la autoridad entregue el formulario para pagar. En el caso de pago en parcialidades, que todos los formatos para pago proporcionados se paguen a más tardar en las fechas de vencimiento señaladas en cada uno.
Este programa del SAT de regularización fiscal permitirá que las personas y empresas puedan disminuir hasta en 100% las multas, recargos y gastos de ejecución
