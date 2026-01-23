SAT anuncia descuento del 100% en multas y recargos: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha formalizado una nueva facilidad administrativa que permite a ciertos contribuyentes obtener un descuento del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. Esta medida busca incentivar la regularización de quienes presentan adeudos fiscales de ejercicios anteriores, permitiendo que las personas físicas y morales limpien su historial ante la autoridad sin que las sanciones económicas afecten su patrimonio.

De acuerdo con la información difundida a través del portal oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el programa de Regularización Fiscal 2026 está dirigido a personas y empresas que tuvieron ingresos en el ejercicio fiscal 2024 hasta por 300 millones de pesos.

Requisitos

No haber recibido alguna condonación en el monto del pago de créditos fiscales, con base en los programas generalizados y masivos a los que se refiere el decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por los cuales se condonaron deudas fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

No haber sido beneficiado por el estímulo fiscal al que se refiere el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

Que tus ingresos totales no excedieran de 300 millones de pesos en el ejercicio 2024.

No haber sido condenado por delitos fiscales mediante sentencia firme.

No estar publicado en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del Código Fiscal de la Federación.

No ubicarte en términos del artículo 79, fracciones XXII, XXIII y XXIV, de la Ley del ISR, ni ser un ente ejecutor de gasto a que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Que las contribuciones y aprovechamientos a cargo, se paguen en los 15 días naturales siguientes a la fecha en que la autoridad entregue el formulario para pagar. En el caso de pago en parcialidades, que todos los formatos para pago proporcionados se paguen a más tardar en las fechas de vencimiento señaladas en cada uno.

Este programa del SAT de regularización fiscal permitirá que las personas y empresas puedan disminuir hasta en 100% las multas, recargos y gastos de ejecución

