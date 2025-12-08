SAT desmiente rumores sobre congelamiento masivo de cuentas bancarias

Ante la creciente ola de rumores difundidos en redes sociales y algunos medios de comunicación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitieron este domingo una comunicación oficial en la que rechazan categóricamente la existencia de un supuesto “congelamiento masivo” de cuentas bancarias y visitas domiciliarias arbitrarias.

En su comunicado, la dependencia fiscal aclaró que no hay ningún mecanismo automatizado, calendario generalizado o programa masivo de bloqueos de cuentas, como se ha asegurado. Del mismo modo, aseguró que no se lleva a cabo un plan de inspecciones domiciliarias indiscriminadas.

El SAT enfatizó que cualquier acción de fisco, como el congelamiento de cuentas o visitas domiciliarias, ocurre únicamente bajo criterios legales claramente establecidos: debe existir un adeudo fiscal firme, omisión en declaraciones, o créditos fiscales concretos que no hayan sido impugnados o garantizados.

De acuerdo con el SAT, no existe ningún mecanismo que permita congelar cuentas bancarias de manera masiva ni se está implementando un calendario generalizado de inspecciones en domicilios particulares, como se afirmó en publicaciones recientes.

Con esta declaración pública, las autoridades buscan frenar la difusión de desinformación que ha generado alarma entre particulares y pequeñas empresas, invitando a la ciudadanía a verificar cualquier aviso o medida directamente en canales oficiales, antes de compartir rumores.

El SAT reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos de las y los contribuyentes, mientras continúa sus esfuerzos por reducir la evasión y la elusión fiscal, así como fortalecer la cultura contributiva en el país.