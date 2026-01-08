Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

SAT e IMSS activan fiscalización estricta 2026: ¿Cómo afectará a tu bolsillo y empresa?

El SAT y el IMSS iniciaron un control fiscal más estricto este 2026 para detectar inconsistencias entre lo declarado y lo pagado a trabajadores.
8 enero, 2026
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el IMSS han consolidado para este 2026 un mecanismo de fiscalización mucho más estricto mediante el cruce de información digital. Esta estrategia busca detectar de forma temprana cualquier inconsistencia entre lo que las empresas declaran fiscalmente y lo que reportan en materia de seguridad social, incluso en errores mínimos.

Luz María Guerra, directora de la consultora SIAC, advirtió que las empresas enfrentan ahora un riesgo elevado de recibir requerimientos simultáneos de ambas dependencias. Esto podría derivar en la determinación de créditos fiscales, cuotas omitidas, multas y recargos por diferencias en las bases de cotización de los empleados.

La implementación de alta tecnología por parte de las autoridades del SAT e IMSS pone en jaque a los negocios que aún dependen de revisiones manuales. Según los expertos, este fortalecimiento responde a una estrategia nacional para reducir la evasión, la simulación de operaciones y el incumplimiento en el pago de impuestos y cuotas de seguridad social.

Riesgos en la subcontratación y el uso del REPSE

Uno de los puntos críticos de esta nueva vigilancia es la revisión de los esquemas de contratación y subcontratación especializada. El IMSS intensificará las auditorías sobre el cumplimiento del REPSE, asegurando que los contratos laborales y la prestación de servicios coincidan exactamente con la información fiscal compartida con el SAT.

Los cruces de información automáticos que se fortalecerán este año incluyen la validación de los CFDI de nómina, declaraciones provisionales y las cuotas obrero-patronales. Para las familias y trabajadores, esto significa que sus patrones deberán ser más precisos en el registro de salarios reales para evitar bloqueos administrativos que afecten su seguridad social.

Finalmente, se recomienda a las empresas adoptar herramientas tecnológicas de monitoreo constante. La conciliación oportuna de datos antes de que las autoridades detecten las diferencias es la única vía para reducir riesgos financieros y operativos en este nuevo entorno de fiscalización digital.

