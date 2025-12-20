SAT: Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar deuda de 51 mil millones de pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Grupo Salinas, conglomerado empresarial del empresario Ricardo Salinas Pliego, tendrá hasta enero de 2026 para cubrir un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara las últimas impugnaciones de la defensa legal del grupo.

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, explicó que el requerimiento de pago se hará efectivo conforme al Código Fiscal de la Federación y que, de acuerdo con la ley y las resoluciones judiciales previas, Grupo Salinas podría solicitar ajustes a la baja de hasta 39 por ciento en el monto, dependiendo del orden y esquema de pago elegidos.

El SAT detalló que el origen del adeudo se remonta a determinaciones fiscales de entre 2013 y 2018, cuando la autoridad consideró improcedentes las pérdidas fiscales que las empresas del grupo utilizaron para disminuir su Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios 2008 a 2013.

Las decisiones del SAT fueron confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, posteriormente, por tribunales colegiados y la Suprema Corte, que rechazaron los amparos presentados por las compañías vinculadas a Salinas Pliego.

En respuesta, el propio Ricardo Salinas Pliego solicitó al SAT que le haga llegar “por escrito los fundamentos de la cifra” de la deuda, así como un desglose detallado de los cálculos que sustentan el monto reclamado, a fin de poder alcanzar “una solución justa” e institucional al caso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la presentación de esta información en la conferencia matutina responde al carácter de interés público del asunto, aunque caracterizó el proceso como jurídico y administrativo, y no como un tema político. Reiteró que, una vez emitido el requerimiento de pago por el SAT, comenzará el plazo para el pago voluntario, y en caso de incumplimiento podrán activarse otros procedimientos establecidos en la legislación fiscal.

La resolución pone fin a años de disputas legales entre Grupo Salinas y la autoridad fiscal sobre el pago de impuestos, un tema que ha estado bajo escrutinio público desde que los tribunales comenzaron a fallar en favor del SAT en etapas anteriores del proceso.