Hasta 35 mil pesos de multa por no declarar préstamo de un amigo o familiar: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una advertencia firme hacia contribuyentes que reciban préstamos de familiares o amigos sin declararlos conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrían imponer multas de hasta 35 mil pesos.

Si bien muchas personas consideran que esos intercambios son meramente privados, el SAT subraya que, en ciertos casos, pueden ser interpretados como ingresos sujetos a obligaciones fiscales.

La normativa vigente establece que cuando los préstamos, donativos o premios recibidos durante un año rebasan la cifra de 600,000 pesos, deben incluirse en la declaración anual de la persona física. En esas condiciones, la omisión o falsedad en la declaración podría llevar al SAT a imponer dichas multas. Además de las multas monetarias, la falta de reporte puede desencadenar auditorías o exigencias adicionales de aclaración.

Para evitar sanciones, se recomienda documentar formalmente el préstamo (contrato), efectuar la transferencia mediante medios bancarios con un concepto claro de “préstamo” y conservar todos los comprobantes.