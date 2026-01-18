¿El SAT cobrará impuestos por las tandas? La institución aclara la situación

En los últimos días, ha crecido la preocupación entre los mexicanos que participan en tandas o sistemas de ahorro familiar debido a rumores sobre una supuesta vigilancia estricta y cobro de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, la institución ha salido a aclarar que no busca penalizar estas prácticas tradicionales de ahorro.

El SAT precisó que no se cobran impuestos por las tandas, ya que estos movimientos no son considerados ingresos nuevos, sino una redistribución de ingresos que, en teoría, ya pagaron impuestos (como el sueldo de los participantes). No obstante, el riesgo real ocurre cuando los depósitos en efectivo superan ciertos montos o no tienen un origen claro.

¿Qué es lo que realmente vigila el SAT?

De acuerdo con la normativa vigente en este 2026, los puntos clave que debes conocer son:

Monto de alerta: Los bancos tienen la obligación de informar al SAT cuando un contribuyente recibe depósitos en efectivo que superen los 15,000 pesos mensuales .

El concepto de pago: Al realizar transferencias para pagar o recibir el dinero de una tanda, es vital evitar nombres o conceptos “de broma”. Lo ideal es usar conceptos claros como “Ahorro” o “Pago de tanda” .

Discrepancia fiscal: El problema surge si una persona que no declara ingresos ante el SAT comienza a recibir depósitos mensuales constantes por montos altos, ya que la autoridad podría pedir una aclaración sobre el origen de ese dinero.

Recomendaciones para tu ahorro

Para evitar que el SAT te envíe una notificación, los expertos sugieren mantener un registro básico (como una lista de los participantes y montos) o, de preferencia, realizar los movimientos mediante transferencia electrónica (SPEI), ya que esto deja un rastro digital claro que demuestra que el dinero proviene de cuentas que ya están registradas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO