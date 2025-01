SAT lanza programa de estímulos fiscales para eliminar multas y recargos

Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un programa de estímulos fiscales que podrá beneficiar a quienes tienen multas y recargos en el pago de impuestos, a fin de que puedan regularizarse.

Así lo dio a conocer el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien indicó que este programa busca regularizar la situación de personas físicas y morales con ingresos hasta por 35 millones de pesos.

“Este beneficio fue publicado en un comunicado oficial del SAT, mismo que tiene como objetivo incentivar el cumplimiento fiscal mediante la eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución”, anotó.

De acuerdo con el SAT, apuntó el abogado fiscalista, este programa contempla una reducción del 100% de multas, incluidas aquellas con agravantes, recargos y gastos de ejecución.

“Sin embargo, no aplica sobre el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias pendientes”, comentó Pickett Corona.

Entre los contribuyentes que pueden acceder a este estímulo se encuentran aquellos con contribuciones omitidas, créditos fiscales a cargo, firmes o pendientes de pago; irregularidades detectadas durante auditorías que sean subsanadas antes de que se emita una resolución. Mientras, aquellos contribuyentes que pueden aplicar y estén interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

No haber recibido condonaciones en programas anteriores (2000, 2007 y 2013). Asimismo, no contar con sentencias condenatorias por delitos fiscales, y no estar listados en los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

El abogado fiscalista refirió que el trámite puede realizarse en línea a través del portal del SAT, mediante un caso de aclaración, o en forma presencial en oficinas del SAT, ya que en algunos casos es posible realizar pagos en hasta seis parcialidades, siempre que se cumpla con los plazos establecidos.

“El estímulo fiscal no genera saldo a favor, devolución, deducción ni compensación, además, la solicitud del programa suspende el procedimiento administrativo de ejecución, en tanto que, en caso de incumplimiento de los pagos, el beneficio será anulado”, señaló.

Para terminar, el Lic. Jorge Alberto Pickett subrayó que los contribuyentes que tengan dudas sobre la regularización pueden visitar el sitio oficial del SAT, o bien, dirigirse directamente a la ventanilla de información establecidas en las instalaciones del SAT, sin necesidad de acudir con cita.