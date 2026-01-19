SAT aclara: No es obligatoria la Constancia de Situación Fiscal para facturar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró este lunes que, para emitir una factura electrónica, solo se requieren cuatro datos básicos del contribuyente y que es ilegal exigir la presentación de la Constancia de Situación Fiscal como requisito previo.

Durante la conferencia matutina del 19 de enero, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que para que un proveedor emita una factura basta con que el contribuyente proporcione su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su nombre, el código postal y el domicilio fiscal al momento de la transacción.

Martínez Dagnino enfatizó que no es obligatorio presentar la Constancia de Situación Fiscal para solicitar una factura, pues los datos necesarios para la emisión están contenidos en ese documento fiscal y deben poder obtenerse directamente de los contribuyentes. Señaló que si un proveedor condiciona la entrega de la factura a la presentación de la constancia, podría ser objeto de una sanción por parte de la autoridad fiscal.

La factura electrónica, conocida como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y emitida en formato XML bajo las reglas del SAT, es el documento fiscal que permite registrar y validar legalmente una venta o prestación de servicio, así como comprobar el pago de impuestos correspondientes.

Con estos lineamientos, el SAT busca simplificar el proceso de facturación para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y combatir prácticas indebidas en la expedición de comprobantes fiscales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO