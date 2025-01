SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2025 para contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el Programa de Regularización Fiscal 2025 como una medida para atender los adeudos acumulados por contribuyentes que no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales. En Baja California Sur, el SAT tiene identificados cerca de 8 mil 500 contribuyentes con créditos fiscales determinados y un total aproximado de 600 mil contribuyentes registrados entre personas físicas y morales.

El programa está dirigido a contribuyentes con ingresos anuales menores a 35 millones de pesos, tanto con créditos fiscales determinados como no determinados por la autoridad. Sin embargo, los impuestos principales deberán cubrirse en su totalidad, ya que los beneficios solo aplican a multas, recargos o gastos de ejecución. Además, quienes deseen participar deben cumplir con requisitos específicos, como no haber recibido condonaciones en programas de los años 2000, 2007 o 2013, y no estar en concurso mercantil ni declarados en quiebra.

Humberto Beltrán Encinas, administrador desconcentrado de recaudación en Baja California Sur, explicó los alcances de este programa.

“El programa se denomina regularización fiscal para pequeños contribuyentes y este consiste en que el SAT está ofreciendo un estímulo para la regularización fiscal de personas físicas y morales que tuvieron ingresos hasta por 35 millones de pesos que equivale a la disminución del 100% de multas, incluidas las multas con agravantes, el 100% de recargos y el 100% de gastos de ejecución”, detalló Humberto Beltrán.

Deicy Gladis Castillo Rodríguez, administradora desconcentrada de servicios al contribuyente en Baja California Sur, explicó los procedimientos para acceder a este beneficio.

“Si quieren saber de su situación, si ya tienen en el radar que tienen un crédito, que tienen un adeudo se acerquen a la autoridad para conocer el estatus de cómo está su situación fiscal. Lo pueden hacer a través del portal del SAT con un caso de aclaración. Eso lo puede hacer su mismo contador si así lo lleva o incluso acercarse aquí a nuestras salas de Internet y nosotros con mucho gusto apoyamos y orientamos de cómo levantarlo o lo puede hacer también a través de una cita de manera presencial o por oficina virtual con nosotros”, indicó Deicy Castillo.

Los interesados podrán realizar el pago en una sola exhibición o en parcialidades, siempre que liquiden el total antes de noviembre de 2025. En caso de incumplimiento en los pagos, los beneficios serán revocados, y el SAT requerirá el pago completo de las contribuciones.

El SAT habilitó diversos canales para acceder al programa, incluyendo el portal oficial, la línea telefónica 55 627 22 728 (opción 9, luego 3), y las oficinas físicas y virtuales. Este programa busca incentivar la regularización fiscal de los contribuyentes, promoviendo el cumplimiento de sus obligaciones dentro del marco legal.