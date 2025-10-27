¡Destape! SAT y Sheinbaum desmienten acuerdo fiscal con Grupo Salinas por deuda millonaria

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que el Gobierno de México haya alcanzado un convenio con Grupo Salinas para gestionar el pago de impuestos pendientes. La mandataria enfatizó que si la intención de liquidar los adeudos existiera, la empresa pudo haber concretado la operación en cualquier momento previo, sin necesidad de negociaciones.

El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, reforzó esta postura oficial al asegurar que nunca se firmó un acuerdo sobre los adeudos fiscales multimillonarios que la compañía mantiene. Además, aclaró que, aunque se llevaron a cabo reuniones en una mesa técnica con representantes del grupo, jamás se estableció un monto definitivo ni se definió una ruta de solución para el conflicto.

Las autoridades respondieron así a la difusión de una carta donde Grupo Salinas aseguraba la existencia de un pacto con la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador. Martínez Dagnino calificó la información expuesta por el Grupo Salinas como algo que “falta a la verdad” en relación con su postura respecto a estos adeudos.

¿Por qué el Grupo Salinas no ha pagado su deuda de tres sexenios?

La deuda fiscal en cuestión tiene una antigüedad considerable, pues inició hace más de 17 años y data de al menos tres administraciones federales.

El titular del SAT mencionó que el entonces presidente López Obrador instruyó que cualquier potencial acuerdo debía ser validado primero por el Poder Judicial, algo que nunca sucedió. Además, el consorcio siempre discrepó del monto determinado por la autoridad fiscal, sosteniendo que la cantidad real adeudada era menor.

¿Esperará el SAT la decisión final de la Suprema Corte?

La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, aclaró que las empresas tienen la libertad de realizar los pagos adeudados. No obstante, el SAT no ofrecerá una respuesta inmediata a los escritos recientes que presentó el grupo debido a la manera en que acostumbran litigar.

En ese contexto, el SAT ha decidido esperar la resolución definitiva que emita la Suprema Corte para ofrecer una respuesta formal a Grupo Salinas.