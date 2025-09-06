Saúl N, director de Seguridad Pública en Cosolapa, Oaxaca, fue asesinado en restaurante de Córdoba

El asesinato de Saúl N, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de Cosolapa, Oaxaca, causó fuerte conmoción en la región luego de que un comando armado lo ejecutara dentro de un restaurante en Córdoba, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del jueves cuando el funcionario cenaba acompañado de su esposa e hija en una sucursal de comida rápida. Un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento y disparó directamente contra él, privándolo de la vida en el lugar.

El ataque generó pánico entre los comensales, quienes corrieron a resguardarse tras escuchar las detonaciones. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero confirmaron que Saúl N ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación por homicidio doloso y aseguró la zona para la recolección de indicios. En el lugar se encontraron casquillos de arma corta y larga, además de que se revisan las cámaras de seguridad del restaurante y del sistema C4.

Posteriormente, el cuerpo del Director de Seguridad Pública fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde familiares lo identificaron legalmente. La hija de Saúl N también fue resguardada tras el impacto de haber presenciado el ataque.

Autoridades de Oaxaca y Veracruz confirmaron que colaboran en la indagatoria, dado que el funcionario llevaba apenas unos meses en el cargo en Cosolapa. Señalaron que se investigarán posibles vínculos de su labor con el móvil del crimen.