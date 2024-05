Scarlett Johansson denuncia a OpenAI por usar su voz sin autorización en ChatGPT

Scarlett Johansson ha señalado a OpenAI por utilizar su voz sin su autorización para la nueva función “Sky” de ChatGPT, una asistencia por voz que se introdujo en la última actualización del chatbot, lanzada en mayo de 2024. Por este motivo, anunció que emprenderá una demanda legal contra la compañía de inteligencia artificial.

Esta polémica surgió porque muchos usuarios comenzaron a hacer reseñas de la nueva herramienta de la IA y notaron que una de las cinco voces disponibles para que actúe como asistente virtual, es muy similar a la de la actriz estadounidense.

La situación se salió de control tanto que la información llegó a la misma protagonista de “Lucy”, quien en un comunicado argumentó sentirse sorprendida por el inquietante parecido del chatbot con ella. Especialmente, porque aseguró que en septiembre pasado, el CEO de OpenAI, Sam Altman, le ofreció ser la voz del sistema de IA, pero se negó rotundamente a hacerlo.

Por este motivo, considera que el directivo recreó su voz y lanzó la función meses después de que ella rechazara la propuesta inicial, ya que en aquel momento le dijeron que podría resultar “reconfortante” para los usuarios escucharla en dicho software.

“Cuando escuché la demostración publicada, me sorprendió, me enfureció y no podía creer que el señor Altman buscara una voz tan inquietantemente parecida a la mía”, declaró.