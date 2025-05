Scarlett Johansson y el elenco de “Jurassic World: Renace” en México

Universal Pictures México confirmó este martes 13 de mayo que el elenco de Jurassic World: Renace asistirá a la Comic Con Experience (CCXP) México 2025.

Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend y Manuel Garcia-Rulfo estarán presentes junto al director Gareth Edwards en un panel especial el próximo 31 de mayo.

La noticia fue anunciada a través de la cuenta oficial de “X” de Universal Pictures México, como parte de la campaña de promoción de la nueva entrega de la saga “Jurassic Park”.

La presentación se llevará a cabo en el Thunder Stage, el escenario principal de la CCXP México, considerado el festival de cultura pop más importante de América Latina.

El evento reúne lo más destacado del cine, series, videojuegos, literatura y cómics, con la participación de celebridades y grandes estudios de entretenimiento.

Jurassic World: Renace es dirigida por Gareth Edwards, conocido por Godzilla (2014) y Rogue One, con guion de David Koepp, autor de las dos primeras películas de Jurassic Park.

El estreno de la película está previsto para el 2 de julio de 2025 y será la primera de la franquicia protagonizada por una mujer.

Scarlett Johansson, Mahershala Ali and Jonathan Bailey star in Jurassic World Rebirth. Only in theaters July 2. pic.twitter.com/MmlCVXrIrz

— Jurassic World (@JurassicWorld) February 5, 2025