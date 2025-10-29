SCJN ordena al IMSS actualizar pensiones con base en la inflación para proteger ingresos de jubilados

En una resolución de alto impacto para las finanzas de los jubilados, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) determinó que el IMSS debe incrementar las pensiones en correspondencia con el crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con lo que se busca impedir la pérdida de poder adquisitivo de quienes se pensionaron bajo la Ley 73.

La decisión, calificada por analistas como histórica, proviene de una demanda colectiva de pensionados del régimen 73 que denunciaron que los aumentos anuales concedidos por el IMSS no se alineaban con el aumento real del costo de vida.

Quienes están dentro del régimen de 1997 no quedan cubiertos por el nuevo cambio

El pronunciamiento faculta al banco de pensiones del IMSS a adoptar como base para sus ajustes el INPC, y no exclusivamente el salario mínimo como hasta ahora.

En la actualidad, bajo la Ley 73, la pensión mínima garantizada se estableció en 9 412 pesos mensuales, pero dicha cifra no reflejaba necesariamente el encarecimiento de bienes y servicios.

Los beneficiarios de esta decisión son quienes se pensionaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, lo que implica que comenzaron a cotizar antes de la reforma de 1997.

Por el contrario, quienes están en el régimen de 1997 o lo eligieron expresamente, no quedan cubiertos por esta decisión.

Más aún, la Corte también señaló que los ajustes no pueden sujetarse únicamente al salario mínimo vigente, una práctica que, según los magistrados, no garantiza la protección frente al aumento de precios.

El fallo de la SCJN marca un hito en la protección de los derechos de los jubilados, especialmente ahora que la inflación representa un castigo silencioso para quienes viven de una pensión.

En este contexto, la sentencia refuerza la idea de que más allá de la cifra nominal, lo esencial es mantener el poder adquisitivo real de quienes entregaron décadas de trabajo al país.