FIDECINE a salvo: la SCJN rechaza proyecto de extinción del fideicomiso

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf que avalaba la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y negaba el amparo a la productora Springall Pictures. El proyecto fue turnado a otro ministro para que haga otra propuesta a favor de otorgar el amparo. Los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Laynez votaron a favor del amparo, mientras que Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel votaron en contra.

El presidente de la Segunda Sala, Pérez Dayán, será responsable de elaborar un nuevo proyecto de sentencia en relación al FIDECINE, ya que la desaparición de este sería un golpe significativo para la comunidad cinematográfica de México, dado que ha apoyado a más de 250 largometrajes en sus más de 18 años de existencia.

La ministra Loretta Ortiz argumentó que el Estado tenía la facultad de crear o eliminar reglamentaciones que prevean fideicomisos públicos y otorgamiento de incentivos, y que en este caso en particular, la desaparición del FIDECINE no generaba algún derecho adquirido por los gobernados. Además, afirmó que los gobernados seguían teniendo la libertad de expresar y manifestar sus ideas a través de creaciones cinematográficas, y que la extinción del FIDECINE no impedía la realización de dichas creaciones a través de otros medios. Propuso negar el amparo a Springall Pictures, quien alegaba que la desaparición del fideicomiso era una medida regresiva en materia de acceso a la cultura.

Sin embargo, el proyecto de la ministra fue rechazado por la mayoría de los ministros de la Segunda Sala de la Corte luego de que los cineastas mexicanos Alejandro G. Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, junto a más de 500 miembros del cine, firmaran una carta dirigida a la SCJN para salvar al FIDECINE. La petición solicitaba a los ministros y ministras revisar la desaparición del fideicomiso que fue creado en 2002 como parte de la lucha contra la censura y el verticalismo gubernamental en el sector. Entre los nombres que firmaron esta petición se encuentran Diego Luna, Gael García y Natalia Béristain, entre otros.

En la carta se explicó que el FIDECINE es una garantía de los derechos humanos a la libertad de expresión y la pluralidad cultural, algo que está prohibido por el artículo 1° constitucional en cuanto a la regresión de los derechos y sus garantías. El decreto que extinguió el fideicomiso eliminó esa garantía de la ley sin reemplazarla por otra que ofreciera al menos el mismo nivel de protección. En contraste, el actual Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FOCINE) es un simple programa presupuestal que puede desaparecer en cualquier momento, ya que fue creado unilateral por un simple acuerdo administrativo de la directora general del IMCINE.