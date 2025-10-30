“Scream 7”: Neve Campbell Regresa para Enfrentar a Ghostface

El grito más famoso del cine vuelve a escucharse. La franquicia “Scream” regresa con su séptima entrega, que promete revivir la esencia del terror clásico con el regreso de su protagonista original, Neve Campbell, en el papel de Sidney Prescott.

Después de haberse ausentado en la sexta película, Campbell confirmó su participación en “Scream 7”, una producción que busca reconciliar a los fans más nostálgicos con una nueva generación de espectadores. El filme estará dirigido por Kevin Williamson, guionista de la cinta original de 1996, lo que refuerza la intención de “volver a las raíces” de la saga.

Lee más: Gobierno de México aprueba exentar impuestos a FIFA por el Mundial 2026 y desata debate político

La historia mostrará a Sidney enfrentando nuevamente a Ghostface, pero esta vez en una lucha más personal: proteger a su hija, interpretada por Isabel May. Según el avance oficial, la trama combinará el suspenso clásico con una carga emocional inédita en la franquicia, explorando el legado del terror y las consecuencias de haber sobrevivido a él.

A la cinta también regresará Courteney Cox como la periodista Gale Weathers, junto con nuevas incorporaciones y posibles cameos sorpresa, entre ellos el rumorado regreso de Matthew Lillard, uno de los asesinos originales del primer filme.

El tráiler, lanzado a finales de octubre, promete una versión más oscura y violenta del icónico asesino enmascarado, con locaciones urbanas y un tono más psicológico. Críticos han señalado que “Scream 7” podría marcar el cierre definitivo de la saga o el inicio de una nueva etapa.

“Scream 7” tiene programado su estreno mundial el 27 de febrero de 2026, y los fanáticos ya especulan si esta entrega logrará igualar el impacto de la original o si quedará atrapada en su propia nostalgia.